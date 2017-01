Tractorada històrica a Barcelona per la dignitat de la pagesia

Imatge inèdita la que s'ha vist aquest dissabte pels carrers de Barcelona, amb l'arribada a l'avinguda Maria Cristina, de més de 500 tractors. Així finalitzava l'anomenada Marxa Pagesa, que ha mobilitzat un miler de vehicles des de dijous per reclamar el reconeixement de l'activitat pagesa i ramadera per part de la societat i del món polític.

Convocada pel sindicat Unió de Pagesos (UP), l'acció volia "renovar el contracte de la societat" amb el camp per al futur més immediat. A més, s'ha volgut denunciar des del sector la retallada de la renda agrària catalana, que acumula una davallada del 39%, en termes constants entre el 2001 i el 2015. La gestió dels espais naturals protegits i de la fauna salvatge és un altre dels aspectes que preocupa el sector tal com s'ha fet constar en el manifest, llegit per l'històric dirigent d'UP, Pep Riera.