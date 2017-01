La Balconada aconsegueix salvar l'associació veïnal amb l'elecció d'una nova junta

L'Associació de Veïns de la Balconada de Manresa s'ha salvat in extremis avui de la seva dissolució amb l'elecció d'una nova junta. El nou president és Mariano Jiménez, de 51 anys, que ja havia format d´una junta anterior.

De fet, l'assemblea de l'associació que ha tingut lloc a l'Escola Serra i Hunter ha començat sense que ningú s'hagués postulat per encapçalar l'entitat. Quan s'ha donat pas a discutir la possible dissolució, Jiménez s'ha alçat de la cadira i ha anunciat la seva predisposició per presidir l'associació sense que aparegués cap altra persona que volgués ocupar el càrrec. Poc després, alguns assistents s'han mostrat disposats a formar part de la nova junta.

Jiménez havia sigut vicepresident de l'Associació de Veïns de la Balconada abans que irrompés la junta encapçalada pel ja expresident José Torrejón, i durant tres mesos en va ser president. La nova direcció va rebre el suport majoritari dels assistents a l'assemblea i tothom en va sortir alleugerit per haver aconseguit fer sobreviure l´entitat.

I és que no només estava en joc la representació del barri davant l'Ajuntament o altres administracions, sinó la cobertura del servei funerari que tenen tots els socis.