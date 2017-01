El col·lapse de més de 35 quilòmetres a la C-16 provoca l'enuig del territori i el sector turístic

Les cues de fins a 35 quilòmetres que van registrar-se divendres a la C-16, entre Gironella i la boca sud del Túnel del Cadí, han provocat el desconcert i l'enuig del territori i el sector turístic. La majoria troba el caos «de difícil justificació» i hi ha malestar perquè, tot i el col·lapse, la concessionària del túnel no va aixecar barreres.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va explicar ahir que reclamarà responsabilitats a la concessionària, malgrat que l'empresa que gestiona el túnel assegura que va seguir els protocols. Segons expliquen, a la C-16 van treballar 10 llevaneus i es van llançar 115 tones de sal. En aquest sentit, els hotelers consultats per Regió7 entenen que va ser una situació d'excepcionalitat per bé que recorden que «era previsible» que hi pujaria molta gent atreta per les darreres nevades i que no va fer-se prou per evitar la monumental congestió.

El propietari de l'Hotel del Lago de Puigcerdà, Bartomeu Pascual, va qualificar, ahir, la tarda-nit de divendres «de calamitat» i «desastre». Pascual va relatar que ell mateix s'havia quedat atrapat a la car-retera i que a l'hotel s'havien cancel·lat algunes reserves. «Nosaltres vam trigar una hora i quart a fer dos quilòmetres d'autovia just abans de Berga, i quatre hores a arribar a Puigcerdà; no ens hi havíem trobat ni al segle passat», va lamentar. Fins ben entrada la nit hi va haver cotxes parats.

Darrere el taulell de l'Oficina de Turisme d'Alp, Anna Pous, que també té una casa de turisme rural, indicava que els seus clients havien trigat cinc hores a arribar i que uns coneguts van optar per quedar-se a dormir a la Nou de Berguedà. «Aquest matí he rebut entre sis i set trucades preguntant per l'estat de la carretera», deia.

Dissabte, l'ambient a pobles com Alp, Das o Prats i Sansor era tranquil. La gentada s'acumulava a les pistes d'esquí, on molts gaudien de la neu. Cèsar Pujol, de Barcelona, hi dinava amb la família després de trobar-se enmig del col·lapse la nit anterior. «No ens ho expliquem, perquè ni abans ni després del túnelno hi havia tanta neu», comentava. Al seu costat, la Cecília de Figueres havia pujat per la Collada de Tosses. «Allà sí que no hi havien passat màquines feia hores», relatava.

El director d'Hotel Fontanals Golf, Gerard Seguí, explicava que la majoria de clients van arribar molt cansats. Seguí no creia, però, que tot plegat tingui incidència en la imatge de la comarca.

Joan Delort, director general d'Emergències, va sostenir que «l'embús es va produir a causa de la nevada i perquè els Mossos van filtrar els vehicles. En declaracions a Rac1, va lamentar la falta de preparació de molts conductors que no portaven cadenes.