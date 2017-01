La ballarina manresana Tània Cornet participa aquest dimarts en el programa Got Talent

La jove ballarina manresana d'11 anys, Tània Cornet, prendrà part aquest dimarts a la nit en el concurs de Tele 5. Got Talent. Farà dues actuacions, una amb el seu professor Kanga i una altra amb el grup No Limits de Gavà. Malgrat ser encara molt jove, Cornet ha aconseguit ja diferents fites, com guanyar l'estiu passat la World Dance Cup que es va celebrar a Jersey, al Regne Unit. La bagenca es va imposar en la categoria de hip hop children, de 9 a 13 anys. Cornet, formada en l'Escola Julieta Soler de Manresa, també és membre del centre La Sala de Gavà i la prestigiosa Musique de Barcelona.