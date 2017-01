La Guàrdia Civil expedienta l'amic que va deixar l'arma al caçador homicida d'Aspa

La Guàrdia Civil ha obert un expedient a l'amic que va deixar l'arma al caçador de 28 anys que va matar dos Agents Rurals a Aspa (Segrià) el passat 21 de gener, ja que l'escopeta estava al seu nom. Segons han confirmat des del cos policial, després de prendre-li declaració una vegada coneguts els fets ara s'està avaluant si hauria comès una ''infracció administrativa de caràcter greu'' per haver deixat l'arma a Ismael Rodríguez, autor confés dels crims, que no tenia la llicència per fer-la servir en vigor.

Tot plegat podria derivar amb la revocació de la llicència d'armes a aquest amic de l'acusat, ja que no va custodiar correctament l'escopeta que després es va fer servir per al crim.

Setmanes abans dels fets, Ismael Rodríguez va posar a nom d'aquest amic tres escopetes, entre elles la que va fer servir per matar els dos agents rurals. Ho va fer perquè se li havia caducat la llicència i d'aquesta manera evitava haver-les d'entregar a la Guàrdia Civil.