Un jutge demana prohibir els mòbils a les escoles per frenar l'assetjament

El jutge de Menors de Granada Emilio Calatayud, conegut per les seves sentències exemplaritzants, ha defensat la prohibició de l'ús dels telèfons mòbils en els centres escolars com una de les formes de combatre l'assetjament.

El magistrat es va referir d'aquesta manera al protocol específic d'actuació davant suposats casos de ciberassetjament a les escoles i instituts andalusos elaborat per la Junta, que dóna potestat a mestres i professors per requisar telèfons mòbils davant la sospita que pugui estar donant-se un cas d'assetjament. En aquest sentit, ha considerat que no s'està fent prou i que la Junta d'Andalusia, com a administració educativa, no dóna unes normes absolutament clares al respecte.

Per això, es mostra partidari de prohibir l'ús dels mòbils en els centres escolars i qualifica com "una barbaritat" que alguns professors s'emparin en què s'usen algunes aplicacions per impartir certes assignatures. Segons Calatayud, si els centres estan dotats d'ordinadors i tauletes han d'usar-se aquests dispositius per impartir les matèries en què siguin necessaris.

Preguntat sobre si el fet de requisar els mòbils pot suposar una intromissió en la intimitat, ha assenyalat que caldria evitar aquesta "inseguretat" que es crea al professor, tenint en compte que aquest tipus de terminals són actualment molt més que una agenda i compten amb missatges, fotos, vídeos i direccions. En canvi, s'ha mostrat a favor que els pares sí "violin" aquesta intimitat dels seus fills i accedeixin al contingut dels seus telèfons mòbils, especialment amb els menors de 14 anys.