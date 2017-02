Què saps de la depilació masculina?

Fa temps que l'home es va revelar contra el refrany que el comparava amb l'ós i li deia això de "com més pelut més bonic". Les generacions més joves van ser les primeres a sumar-se a la tendència metrosexual de depilar-se, reivindicant el seu dret a cuidar-se com les dones, sense que això posés en dubte la seva heterosexualitat.

Avui en dia, el 57,8% dels homes desitjaria no tenir pèl al cos, i d'aquests, més de la meitat assegura que la depilació total permet lluir un cos més modern, higiènic i estètic. Són dades de l'enquesta sobre Hàbits de bellesa i depilació masculina realitzada per l'empresa Ciao per a Philips i que deixa un altre apunt interessant: en l'actualitat, el 66% dels espanyols s'ha afaitat o depilat alguna vegada. Però anem un pas més i descobrim com funciona la depilació masculina.

Les zones més depilades



L'àrea del cos que els homes es depilen més és el pubis: ho fa el 33,6%, i d'aquests dos de cada deu ho fa per aconseguir l'efecte visual del penis més llarg. El segueix el pit (28,8%) i les aixelles (27,1%). I... sabies que l'ordre d'aquestes zones depèn del país? Doncs sí, un informe facilitat per Braun revela que els nord-americans i els canadencs es depilen, sobretot, els engonals i el pèl púbic; els alemanys, els russos i francesos se centren en eliminar el pèl de les aixelles, mentre que les àrees més rasurades en el cas dels homes espanyols són les cames i el pit.

Com et depiles?



La cera: Per a les grans extensions del cos, com les cames, l'esquena o el pit, una de les tècniques més utilitzades és la cera. No obstant això, fuig de la temptació de que la teva parella (si és una dona), la teva germana o la teva mare et depili amb la seva cera, perquè la pell i el pèl del cos dels homes és molt diferent al de les dones, de manera que una sessió de depilació masculina pot convertir-se en tota una tortura per a tu (amb dolor i irritació cutània, inclosos). Per evitar-ho, es recomana passar una màquina de tall per la zona que serà depilada, de manera que el pèl no s'enredi amb la cera de l'espàtula en el moment d'estendre-la i ens assegurem que tots els pèls van en la mateixa direcció. A més, es pot utilitzar un producte que redueixi la sensació de dolor produïda per aquest tipus de depilació o per l'ús de les maquinetes. El resultat d'aquests dos passos previs condueix a un resultat òptim: més net i ràpid. Després depilació de cera, és molt útil fer servir un producte que debiliti els cabells i faci retardar el seu creixement, perquè el pèl surti més feble i en menys quantitat.

Maquinetes elèctriques i cremes depilatòries: Tot i que acudir a un professional d'estètica és sempre la millor opció per a una depilació perfecta, si no vols dependre d'horaris o et dóna cert pudor assistir a un d'aquests centres de bellesa (encara que no tens perquè!), et pots depilar a casa amb maquinetes elèctriques (que tenen capçals per tallar i per afaitar) o amb cremes depilatòries. No obstant això, aquests dos sistemes obliguen a un repàs cada tres o quatre dies: perquè el pèl reneix ràpidament i punxa, i el tacte de la pell resulta desagradable. Quan el pèl no es talla, sinó que s'arrenca d'arrel, la depilació dura al voltant de tres setmanes.

Per a les engonals i les parts íntimes, opta per la crema depilatòria, com la de Veet for Men, formulada per a pells sensibles. Veet ens proposa una depilació ràpida i eficaç amb una preparació d'escassos 5-10 minuts.

Les pinces, per a les celles: Soraya García, responsable del centre Man Personal Care, adverteix que la depilació de les celles masculines s'ha de caracteritzar per la discreció. Evita perfilar en excés: simplement, neteja-les i difuminar-les per la part inferior i sigues molt curós amb les celles. Per aconseguir una depilació de les celles ideal, segueix els següents passos:



Fes-te amb unes pinces de bona qualitat, d'acord a les teves necessitats. Aposta per unes que agafin bé els cabells i tingues en compte que cada un té un angle diferent per arrencar el pèl. Et recomanem el Kit Essencial, de Tweezerman, amb una pinça Punta Inox, tisores per borrissol facial, un tallaungles Inox i un instrument multi-usos. El seu preu: 31,95 €

Si tems un gran tirada, aplica't un glaçó per la zona a depilar perquè s'adormi lleugerament.

Tensa la pell de l'àrea entre els dits: així aconseguiràs que l'extracció del pèl sigui més fàcil i menys dolorosa.

Després de la depilació, passa un cotó amb alcohol per desinfectar la zona.

En acabar la sessió, és normal l'aparició de vermellors i puntets de sang. Si vols dissimular els efectes de la depilació, deixa passar un temps abans de sortir de casa.

El tallapèl per a les orelles i el nas: Si hi ha dues zones de la cara en la qual el pèl queda especialment desagradable, aquestes són, sens dubte, al nas i a les orelles. I a sobre, si en altres llocs del cos el pèl va desapareixent amb el temps, en aquestes zones creixen més a mesura que passen els anys, a causa de l'efecte de la testosterona. La millor solució? Els tallapèls, que són bastant eficaços si es fan servir de forma regular. Encara que hi ha diverses marques que ofereixen aquests aparells, recomanem Nosetrimmer sèries 5000, de Philips, un tallapèl d'alta precisió i resistent a l'aigua que aconsegueix rasurar, amb un control total, el pèl del nas, les orelles i les celles, gràcies a la seva empunyadura de goma suau que assegura una subjecció òptima fins i tot quan la pell està humida. A més, conté dues pintes-guia per celles i una funda de viatge.

Una altra opció és el Tot en 1 Braun Head to Toe Trimming Kit + Gillette Flexball, de Braun, un completíssim estoig que inclou nou accessoris per a la depilació masculina, entre els quals hi ha un retallador de precisió per orelles i nas, a més de capçals de pentinat i de tall per a la barba, el cabell i altres parts del cos. El seu preu: 73,99. (Disponible a partir de l'1 de març)

No obstant això, quan vulguis eliminar el borrissol de nas i orelles amb cera, acudeix a una esteticista, que ho farà amb delicadesa i seguretat. Cal tenir en compte que necessitarà una renovació cada tres setmanes. Finalment, el pèl s'acabarà debilitant.

La fotodepilació i el làser: Si vols acabar (gairebé) definitivament amb el borrissol corporal, per poder gaudir de cada moment sense pensar en depilar, possiblement hagis de recórrer a sistemes més duradors, com la fotodepilació i el làser.

Fotodepilació : Com saps, la fotodepilació fa servir impulsos lumínics per atrofiar l'arrel del pèl i cal fer diverses sessions per eliminar-lo en grans extensions de forma gairebé definitiva, indolora i és ideal per a qualsevol zona del cos. Tot i que el nombre de sessions depèn de les circumstàncies de cada persona, la mitjana està en cinc (distanciades entre si aproximadament per tres mesos). Tot i que el preu per sessió no és econòmic, si fas comptes, és una bona solució per a oblidar-se de la depilació per un llarg període de temps.

: Com saps, la fotodepilació fa servir impulsos lumínics per atrofiar l'arrel del pèl i cal fer diverses sessions per eliminar-lo en grans extensions de forma gairebé definitiva, indolora i és ideal per a qualsevol zona del cos. Tot i que el nombre de sessions depèn de les circumstàncies de cada persona, la mitjana està en cinc (distanciades entre si aproximadament per tres mesos). Tot i que el preu per sessió no és econòmic, si fas comptes, és una bona solució per a oblidar-se de la depilació per un llarg període de temps. Làser: Avui dia, la depilació làser ja no és tabú per a ells, i són molts els homes que opten per aquest sistema per acabar de forma gairebé definitiva amb els cabells. Rocío Bosc, de Rocio Bosc Estètica recomana que els centres especialitzats utilitzen el Làser Díode LightSheer, el dispositiu depilatori (patentat per Chilltip™) és el més contrastat i amb millors resultats en pèl. A més, refreda abans, durant i després del pols de tractament per protegir l'epidermis i garantir l'ús de influències. Si t'ho estàs pensant, a l'hivern és la millor època per iniciar el tractament, ja que la pell no està bronzejada i, per tant, el contrast amb la melanina del pèl és més gran (i això fa més fàcils i efectives les sessions). Les zones més demandades per a la depilació làser masculina són el tors, l'esquena i cames (sobretot en els esportistes).

Per saber més del tema de la depilació làser, pren nota d'aquesta llista de veritats i mentides de Bosc sobre la depilació làser: