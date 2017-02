El conductor de l'autocar de Freginals diu que se li va descontrolar el vehicle

El conductor del bus sinistrat a Freginals, accident on van perdre la vida tretze estudiants d'Erasmus, ha declarat davant del jutge d'Instrucció número 3 d'Amposta que va perdre el control del vehicle però que no va tenir consciència d'adormir-se o de fatigar-se en el moment de l'accident. El xofer, que només ha contestat les preguntes del seu advocat , Sergi Atienza, ha assegurat que ni estava cansat ni es trobava malament. El peritatge dels Mossos d'Esquadra ja havia acreditat que havia descansat el temps que li pertocava, que tampoc havia pres alcohol o drogues, i que no estava manipulant cap aparell tecnològic. Per aquests motius, la defensa del xofer tornarà a demanar el sobreseïment de la causa però no descarta que se citin nous testimonis a declarar. Aquest divendres, el conductor ha pogut accedir i sortir dels jutjats d'Amposta esquivant els mitjans de comunicació.

Segons ha explicat l'advocat del conductor de l'autocar sinistrat a Freginals (Montsià), Sergi Atienza, el xofer ha dit que "se li'n va anar el vehicle i no el va poder controlar". El xofer, durant mitja hora i responent únicament a les preguntes del seu advocat, ha relatat al magistrat de la instrucció 3 d'Amposta "la dinàmica de l'accident", com ell la recorda. No estava cansat ni adormit però el seu lletrat tampoc s'ha volgut referir a factors externs. "Ell ha donat les explicacions. Com és un accident, va perdre el control, simplement això", ha dit Atienza.

El factor de la son ha planat sobre el cas des del primer dia però ha reaparegut amb força, sobretot, des que el nou jutge de la instrucció va decidir, a principis de gener, reobrir la investigació que havia arxivat la seva predecessora, al novembre. Per a l'actual magistrat d'Amposta la declaració del conductor de Freginals era "essencial" per esbrinar si hi va existir un factor d'imprudència en el sinistre, on van morir tretze noies. "Va descansar les hores que li pertocava i estava en plenes condicions per conduir", ha assegurat Atienza.

El lletrat confia que la investigació es tornarà a arxivar. "Existeix un precedent, la interlocutòria del mes de novembre, que diu que no consten dades ni hi ha cap element de l'acusació per mantenir la instrucció per una imprudència greu, i la declaració d'avui no ha fet més que refermar-ho", ha dit l'advocat.



Protegit del focus mediàtic



El conductor del bus de Freginals no ha entrat ni sortit dels Jutjats d'Amposta per l'accés principal. Degut al seu delicat estat de salut, el jutge ha autoritzat que accedís a la seu judicial escortat per agents dels Mossos d'Esquadra i se li evités, així, el tràngol d'exposar-se als mitjans de comunicació que esperaven a les portes dels jutjats. També s'ha desplaçat fins a la capital del Montsià el propietari de l'empresa de l'autocar sinistrat que ha estat acompanyant els lletrats i el xofer.