Deu idees per fer prestatgeries amb palets

La crisi ha fet aguditzar l'enginy a més d'un, i això també es deixa notar en la decoració de les cases. Amb una mica d'habilitat i algunes d'aquells trastos que fa temps que tens pensat llançar a les escombraries, pots crear objectes i mobles d'allò més originals, com per exemple, prestatgeries.

Crear prestatgeries originals i casolanes és més fàcil del que sembla. Amb palets de fusta i altres objectes que trobis a casa pots crear elements decoratius bonics.

1. Petites i acolorides prestatgeries



Amb uns petits taulers del palet de fusta i una mica de pintura pots construir unes prestatgeries casolanes d'allò més originals i acolorides.

Etsy | 99pallets

2. Amb els palets sencers



No necessites menjar-te molt el cap per construir prestatgeries amb palets. Pots posar la fusta contra la paret i cobrir-la amb una capa de pintura per crear mobles d'allò més senzills i originals.

Myincrediblerecipes

3. Combina diverses mides



Si barreges palets de fusta de diferents mides aconseguiràs resultats tan sorprenents com aquest.

Jenwoodhouse

4. Un original celler



Amb palets de fusta pots crear prestatgeries sobre les quals col·locar les ampolles de vi i penjar les copes del teu celler.

Decozilla

5. Prestatgeria i taula d'estudi



Amb una mica d'enginy i habilitat pots combinar prestatgeries amb altres mobles com ara petites taules d'estudi. D'aquesta manera estalviaràs espai i també diners.

Decoracaoeprojetos

6. Cobreix tota la paret



Atreveix-te i cobreix tota una paret de palets per construir prestatgeries enormes i una decoració d'allò més original a casa teva.

Zelfmaakideetjes

7. Un bon substitut dels armaris



Aprofita els palets i altres trossos de fusta per construir un peculiar armari sostenible en què guardar la roba i complements.

Neatolofie

8. Crea formes originals



Combina els trossos de fusta dels palets per construir formar d'allò més originals i divertides a la paret.

Palletswoods | 99pallets

9. Petites prestatgeries per la cuina



Amb petits palets de fusta pots construir diminutes prestatgeries sobre on col·locar els condiments de la cuina o altres petits estris.

99pallets

10. Combina-les amb altres elements



Si barreges els palets de fusta amb petites canonades aconseguiràs unes prestatgeries d'allò més creatives, perfecta per donar-li un toc industrial a casa.