Bou s'exhibeix per onzè cop a casa

Sembla difícil superar-se, però Toni Bou ho fa. No només va iniciar el mundial d'X-Trial amb una victòria, sinó que ho va fer dues zones abans del final de la competició i amb un recital final que va fer les delícies dels espectadors que omplien el Palau Sant Jordi. Bou va començar el campionat de la mateixa manera que el va deixar, amb una victòria incontestable després de només dues errades en tretze zones, entre la fase de classificació i la final. Com sol ser habitual, Adam Raga va acabar segon i la tercera posició va ser per al gironí Jeroni Fajardo, que va guanyar el desempat al tarragoní Albert Cabestany.



Ensurt inicial

Això que les coses no van començar gaire bé per a Bou. En la primera zona de la fase de classificació, la Braktec, va posar malament una roda i va acumular els cinc primers punts de penalització. Curiosament, al seu gran rival, Adam Raga, li va passar el mateix. Tenint en compte que tots els seus adversaris ja havien completat les cinc zones i el quart era el company de Bou, Fujinami, amb dotze punts de penalització, cap dels dos favorits no podia tornar a cometre cap altra errada si no volia quedar fora de competició abans d'hora.

I no ho van fer. Tots dos van acumular quatre zeros consecutius, sense gaires problemes, i es van haver de jugar la primera posició en una cursa que va guanyar Bou per centèsimes.



Controlant els adversaris

La cursa també va determinar que Bou seria el darrer en sortir en la final, la qual cosa té importància, ja que qui ho fa pot observar les evolucions dels contrincants. Precisament, la primera zona era la mateixa en què Raga i Bou havien errat en la ronda de classificació. Cabestany la va passar amb un sol punt de penalització i Fajardo, que l'havia superat el primer cop, en aquesta ocasió va cometre una errada. Era el torn dels dos campions, i en aquesta oportunitat no van fallar.

Les tres zones següents van ser les que van decantar la balança. A la primera, Cabestany va errar, Fajardo només va cedir un punt i la gran sorpresa va ser la caiguda en una part gens complicada d'un Adam Raga massa confiat. Bou va aprofitar la facilitat per establir cinc punts de diferència. La següent, anomenada Montesa, va ser, curiosament, l'única que Bou no va poder superar en no sortir d'un contenidor. Afortunadament per a ell, els altres tres van tenir la mateixa dissort. A la quarta, Raga va penalitzar un altre punt i en aquest moment la diferència ja era de 6 per al pierenc.



Cop definitiu

Els quatre finalistes van superar la zona de la Gran Muralla, molt fàcil, i el moment culminant va arribra a la sisena. Adam Raga va fer un gran esforç per superar una part de roques molt complicada, però va sortir per un lloc per on no tocava. Bou va fer un zero i va establir els onze punts d'avantatge que, amb deu en joc, ja no eren remuntables. Però encara faltava el millor. Va arribar a l'última zona, la de la cascada. Adam Raga, amb el segon lloc ja assegurat, va intentar pujar per la graderia damunt d'unes pedres amb la roda de darrere, però no se'n va sortir. Bou va recollir la invitació i va fer el mateix, aquest cop, però, amb èxit davant dels forts aplaudiments.