Donald Trump i Mariano Rajoy mantindran una conversa telefònica aquest dimarts

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el del govern espanyol, Mariano Rajoy, mantindran aquest dimarts una conversa telefònica, segons han informat els dos executius. La trucada es durà a terme a les 20.45 i segons el ministre d´Exteriors, Alfonso Dastis, serà "una primera presa de contacte" on no hi ha d´haver cap retret de Rajoy per les primeres mesures adoptades pel president nord-americà. "En una primera presa de contacte sempre soc partidari de ser prudent i establir vies de comunicació per permetre la confiança que faciliti qualsevol intercanvi més franc", ha dit. Malgrat que no ha criticat obertament el president nord-americà, Rajoy si que va expressar al seu homòleg mexicà, Enrique Peña Nieto, la seva solidaritat davant les primeres actuacions de Trump en matèria lingüística, d´importacions i d´immigració. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, s´ha mostrat convençut que en la conversa Rajoy transmetrà a Trump que l´Estat i els Estats Units "són dos socis importants al món que volem tenir unes bones relacions, que Espanya juga un paper protagonista a la UE i que compti amb nosaltres". "Vivim un moment important en que cal fer el que fem nosaltres: dialogar, escoltar, buscar acords i solucions que al final serveixin per facilitar la vida a les persones", ha dit.