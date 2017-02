L'Agència Tributària embarga 246.559 euros a l'ANC per la multa de la 'gigaenquesta'

El president de l´ANC, Jordi Sánchez, ha explicat que l´Agència Tributària Espanyola ha enviat una ordre d´embargament de 246.599 euros als proveïdors de materials de l´entitat. En declaracions a Rac 1, Sánchez ha assegurat que no tenen encara una notificació però dóna per fet que es tracta de la multa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va imposar-los en considerar que s´havia produït un ús incorrecte de dades en la ´gigaenquesta´ prèvia al procés participatiu del 9-N. "Nosaltres vam presentar recurs, no s'ha resolt i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va decidir executar la sanció", ha afegit Sánchez, que ha acusat l´Estat d´intentar liquidar l´entitat "de la manera que pugui". També ha admès que l´entitat haurà de decidir si demana donatius

En declaracions a RAC1, el president de l'entitat sobiranista ha dit que no han rebut encara la notificació però que donen per fet que "té alguna cosa a veure amb l'Agència Espanyola de Protecció Dades". Segons ha explicat Sànchez, l'ordre d'embargament que han rebut els distribuïdors de materials de l'ANC prohibeix pagar qualsevol deute pendent amb l'Assemblea fins que no es rescabali aquesta quantitat. "Suposem que ja deuen haver accedit als comptes bancaris" de l'Assemblea, ha apuntat.

La multa es va interposar conjuntament a l'ANC i Òmnium perquè Protecció de Dades "va interpretar un ús incorrecte d'informació a partir de la 'gigaenquesta'". Fonts d'Òmnium consultades per l'ACN asseguren que no els consta haver rebut cap notificació en aquest sentit. Entre les dues entitats, la multa s'enfila als 440.000 euros.

Sánchez, que ha recordat que van presentar recurs a l'Audiència Nacional espanyola i que no s'ha resolt encara, ha assegurat que aquest organisme els ha inspeccionat en tres ocasions. "Si la memòria no em falla té quinze inspectors. L'actuació prioritària dels organismes espanyols per buscar elements i debilitar-nos no està en dubte", ha assegurat.

El president de l'ANC ho ha anunciat a través d'una piulada a les xarxes: "L'estat espanyol acaba d'embargar l'Assemblea 246.559,13€. Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms. Votarem i guanyarem!", ha escrit.



L'ANC, cap als donatius



Sànchez ha admès que la decisió d'embargament els "afecta" però ha augurat també que no posarà fi "ni molt menys" a l'entitat i a la seva capacitat de mobilització. "Haurem de decidir si demanem donatius", ha afegit el dirigent de l'entitat sobiranista. "En algun moment, demanarem la solidaritat de la gent per fer una campanya de recaptació, segur. Sabem que l'estat ens intentarà liquidar de la manera que pugui. El número 2 de la Policia Espanyola va reconèixer ahir [dimecres] que s'havien infiltrat a l'ANC", ha afegit.

En aquest sentit ha admès també que estudien si engegar contra Eugenio Pino alguna acció legal per aquest cas. "No respecten ni l'estat de dret ni la presumpció d'innocència". Per tot plegat, Sànchez ha reblat: "Sabem que dins de l'Assemblea hi pot haver gent que estigui passant informació. [...] Segur que, si s'infiltren, no serà per ordre judicial sinó com a actuació de les clavegueres de l'estat", ha resolt.