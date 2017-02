L'Ajuntament rep Torrallardona i l'equip infantil del Club Bàsquet Manresa 2015

Aquest vespre l´Ajuntament de Manresa ha fet una recepció oficial al manresà Moi Torrallardona per l´èxit obtingut al Ral·li Dakar aquest 2017, en què va quedar en tercera posició en la categoria de camions. L´Alcalde ha volgut mostrar la seva satisfacció des d´una doble perspectiva: l´esport iva, per la tercera posició aconseguida, però també des de la vessant personal. Torrallardona no va poder ser present en la recepció que es va fer fa unes setmanes al també manresà Gerard Farrés (tercer classificat en motos) degut a una indisposició, i Junyent s´ha mostrat "satisfet que s´hagi recuperat".

Torrellardona ha aprofitat la vista per signar al Llibre d´Honor de la Ciutat de Manresa, i ha comentat les dificultats del Ral·li, especialment per les condicions físiques amb què va marxar. "Anava molt just de forces", ha explicat, i això el va condicionar, malgrat la tercera posició final aconseguida. A la recepció també hi ha assistit el tinent d´alcalde delegat d´Esports, Jordi Serracanta.



L´infantil A del Club de Bàsquet Manresa 2015, a la fase final de la Minciopa del Rey



Aquest mateix vespre, l´Ajuntament també ha rebut l´equip infantil A del Club de Bàsquet Manresa 2015, que s´ha classificat recentment per la fase final de la Minicopa del Rey. Jordi Serracanta ha volgut ressaltar "el gran èxit" que suposa haver aconseguit aquesta classificació. "Si un club formatiu excel·leix com vosaltres, vol dir que les coses s´estan fent bé". Per això, els ha encoratjat a gaudir de l´experiència: "els vostres èxits són els nostres èxits".

L´acte ha comptat amb la presència de l´equip infantil (onze jugadors), l´equip tècnic, amb el seu entrenador i segon, el fisioterapeuta i el director tècnic. També hi ha assistir la junta directiva, així com pares i mares.

L´alcalde, Valentí Junyent, ha volgut ressaltar, d´una banda, la importància de portar la marca Manresa de bàsquet arreu. "És un orgull per la ciutat". I de l´altra, ha volgut posar èmfasi en la llavor del bàsquet a Manresa, "que segueix viva". Per això, els ha animat a seguir fins a la final. "Estant activats i fent les coses bé aconseguirem alguna cosa de la qual se´n pugui parlar". Finalment, els ha emplaçat a rebre´ls un cop tornin amb la copa.

Finalment, Sebastià Catllà, president del Club de Bàsquet Manresa, ha explicat que, tot i ser un club modest, volen fer les coses molt bé, però tot recordant que "el més important és la formació". En la mateixa línia que Junyent i Serracanta, Catllà ha volgut posar èmfasi en la importància del bàsquet per la ciutat, i s´ha posat com a objectiu seguir treballant perquè Manresa segueixi sent una ciutat de bàsquet.

L´acte ha finalitzat amb una entrega d´obsequis mútua i una foto final de grup.