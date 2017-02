Aprèn a cuinar crema de xampinyons, ràpida i fàcil

Aprèn a elaborar una ràpida i fàcil crema de xampinyons. És un dinar o un sopar ideal per a aquesta època de l'any, ja que els fongs ajuden al nostre sistema immunitari pel seu alt contingut en seleni. A més, també pot servir-nos com a guarnició per acompanyar una carn o fins i tot la pasta.

Ingredients per a la crema de xampinyons (per a 4 persones):

- 500g Xampinyons

- 1 pot de nata líquida per cuinar

- 1 Ceba

- 2 Dents d'all

- 2 Cda. farina

- 1 Litre de brou de verdures o de pollastre

- 25 g de margarina vegetal o mantega

- Pebre negre acabat de moldre

- Julivert i sal

Elaboració de la crema de xampinyons:

- Posem una cassola a foc suau i desfem la margarina. En una altra cassola posem el brou a escalfar perquè bulli, o l'escalfem al microones. Quan la margarina estigui, incorporem la farina, els alls i la ceba tot finament picat. Remenem constantment amb una cullera de fusta fins que es facin lleugerament.

- Incorporem poc a poc el brou bullint i seguidament els xampinyons ben nets i tallats en petits trossos. Coem tot fins que els xampinyons quedin tendres.

- En finalitzar s'afegeix la nata, la sal, el julivert picat, pebre al gust. I llest!