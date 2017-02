Foment destina prop de mil milions d'euros del corredor mediterrani en obres a Madrid

La constatació que el Ministeri de Foment segueix apostant per la concepció radial del sistema ferroviari espanyol i per Madrid com a element vertebrador per tota Espanya va generar ahir una onada de *indignació, sobretot entre els responsables polítics que estan barallant per un augment del finançament estatal i perquè es recolzi de forma decidida el Corredor Mediterrani.



El motiu no va ser altre que la visita que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va girar ahir a les obres que s'estan realitzant en l'accés ferroviari sud d'alta velocitat a Madrid per duplicar les línies que entren a Atocha (de dues a quatre) i millorar així els temps de les línies que entren a la capital pel sud: la que procedeixen d'Andalusia i la Comunitat Valenciana. La millora estarà en marxa, segons el ministre, per al primer trimestre del 2018 i ha suposat una inversió de 935 milions d'euros per duplicar vies al llarg de 27 quilòmetres.



Aquesta política d'inversions mentre es posterga sine die treballs de calat en l'arc mediterrani va motivar dures crítiques del secretari d'Obres Públiques i Vertebració del Territori del govern valència, Josep Vicent Boira . En el seu compte de Twitter de amb ironia: «935 milions d'euros per al tram Atocha-Torrejón+túnel passnt Atocha-Chamartín. No. No hi ha diners?» mentre penjava fotografies de la planificació europea per fer possible el corredor mediterrani en les quals s'inclou aquesta inversió.





935 millones de euros para tramo Atocha-Torrejon + túnel pasante Atocha-Chamartin. No. No hay dinero... pic.twitter.com/bMXyUUKNmO „ Josep Vicent Boira (@JosepBoira) 9 de febrer de 2017

Se que és difícil de creer que un Atocha-Chamartin se pague con fondos del Corredor Mediterráneo pero aquí está la prueba. pic.twitter.com/EILBm9yRJ0 „ Josep Vicent Boira (@JosepBoira) 9 de febrer de 2017

Josep Vicent Boira ha participat avui a Girona en una jornada sobre el corredor mediterrani organitzada pel Cercle d'Infraestructures, on ha defensat que l'estructura radial de l'Estat és un obstacle al creixement econòmic