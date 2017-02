La cartellera: arriba 'Bigas x Bigas', la pel·lícula amb material inèdit de Bigas Luna

Tres anys després de la mort de Bigas Luna arriba als cinemes 'Bigas x Bigas', una pel·lícula documental que parteix de 600 hores de material gravat pel cineasta amb l'objectiu d'oferir al públic escenes familiars, reflexions íntimes i converses còmplices amb amics i companys de professió. La cinta vol anar més enllà de la figura del cineasta com a creador polèmic i avantguardista i busca mostrar la persona que s'amagava darrere el personatge. La setmana també porta a la gran pantalla la cinta fantàstica de Zhang Yimou 'La gran muralla', protagonitzada per Matt Damon i Pedro Pascal, i el biopic 'Jackie sobre l'exprimera dama americana Jacqueline Kennedy, encarnada per Natalie Portman. També s'estrena 'El nacimiento de una nacion', debut cinematogràfic de Nate Parker que es va imposar en la 33a edició del Festival de Sundance.

'Bigas x Bigas'

'Bigas x Bigas' és una pel·lícula documental que parteix de 600 hores de material gravat per Bigas Luna amb l'objectiu d'oferir al públic escenes familiars, reflexions íntimes i converses còmplices amb amics i companys de professió. La cinta vol anar més enllà de la figura del cineasta com a creador polèmic i avantguardista per mostrar la persona que s'amagava darrere el personatge. Una producció dirigida pel mateix Luna, amb ell com a protagonista i la seva pròpia vida com a teló de fons. Durant anys, el director va enregistrar la seva vida quotidiana en un intent de vídeodiari que havia quedat aparcat. Santiago Garrido, director adjunt i muntador del projecte, ha utilitzat ara aquestes 500 cintes de material gravades per Luna i les ha posat en ordre. Hi apareixen els seus actors fetitxe Bardem i Cruz, però també Aitana Sánchez-Gijón, Leonor Watling, Silvia Abascal o Cayetana Guillén Cuervo. La seva vídua Celia Orós i altres persones properes al director també hi tenen protagonisme i hi aporten la visió més quotidiana. El rodatge 'Son de mar', els assajos de 'Comedias Bárbaras', els seus passejos pensant en veu alta, el seu hort i la seva botiga, les trobades amb els amics i la seva intimitat familiar configuren un viatge a través dels anys, el cinema, la poesia, l'amistat, l'amor, la passió, la terra i l'art per submergir-se en la vida i l'obra de Luna.



'Jackie'

Biopic sobre l'exprimera dama americana Jacqueline Kennedy, encarnada per Natalie Portman, dirigida pel xilè Pablo Larraín. 'Jackie' és un retrat psicològic d'un dels moments més rellevants de la història americana vista a través dels ulls de la icònica Jacqueline Kennedy, que lluita per mantenir el llegat del seu marit. La trama recrea les hores posteriors a l'assassinat del president americà l'any 1963, John Fitzgerald Kennedy. La primera cinta en anglès del director xilè opta a tres Oscar, el de millor actriu, millor banda sonora i millor vestuari.

'La gran muralla'



La cinta fantàstica dirigida per Zhang Yimou 'La gran muralla', protagonitzada per Matt Damon i Pedro Pascal, narra la història de dos mercenaris europeus que són testimonis de com uns monstres ataquen la gran muralla xinesa, construïda per protegir els humans.

'El nacimiento de una nacion'



Debut cinematogràfic de Nate Parker que es va imposar en la 33a edició del Festival de independient de Sundance. Ambientada al sud dels Estats Units abans de la Guerra de Successió, 'El nacimiento de una nación' està basada en fets reals. La pel·lícula relata la història de Nat Turner, un instruït esclau a qui el seu propietari li accepta l'oferta d'utilitzar la predicació per sotmetre esclaus rebels. A mesura que és testimoni d'innumerables atrocitats de les quals són víctimes ell mateix, la seva esposa i els seus companys, Nat organitza un aixecament amb l'esperança de portar el seu poble a la llibertat.

'Lo que de verdad importa'



Segon llargmetratge de Paco Arango, 'Lo que de verdad importa' se centra en la vida d'Alec, un enginyer mecànic anglès incapaç de posar ordre a la seva vida. Quan la botiga de reparació d'aparells electrònics 'El curandero' està a punt de fer fallida, apareix un familiar que no sabia que existia per solucionar-li els seus problemes econòmics. A canvi, però, s'haurà de traslladar a Nova Escòcia, al Canadà, lloc d'origen dels seus avantpassats. Allà descobrirà que poden succeir les coses més imprevisibles.



'Hedi'



Drama dirigit Mohamed Ben Attia, se centra en la vida de Hedi, un noi senzill que no espera massa de la vida que té traçada. Indiferent davant de tot el que l'envolta, deixa que la seva mare autoritària organitzi el seu casament amb Khedija, que el seu cap l'enviï a Mahdia la setmana del seu casament i que el seu germà gran Ahmed, que ha vingut de França per al casament, li digui com ha de comportar-se. En la seva estada a Mahdia, Hedi coneix a Rym, una animadora d'hotel despreocupada i d'esperit lliure amb la qual tindrà una apassionada aventura. Els preparatius per al casament, però, continuen en curs i Hedi haurà d'escollir.

'Manual de un tacaño'



El primer violinista de l'orquestra local, François Gautier (Dany Boon), té un gran defecte: és un garrepa. Es cronometra sota la dutxa, utilitza les faroles per il·luminar casa seva, mira la televisió del veí amb prismàtics i mesura el paper higiènic. François no té vida social i l'únic amic que té és el director del banc. Però Valerie (Laurence Arné), la nova violoncel·lista de l'orquestra, només veu el virtuosisme de François i se n'enamora. És llavors quan apareix Laura (Noémie Schmidt) i li diu a François que és la seva filla. La mare de Laura l'havia presentat com un ric benefactor de causes infantils i la Laura l'havia idealitzat com un heroi. Ara. François, a més d'un gran defecte, té dos problemes: Valerie i Laura l'estimen pel que no és i qualsevol relliscada pot resultar molt cara.