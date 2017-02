«El meu punt fort respecte dels rivals és la força, però l'he d'utilitzar més bé»

Arxiu Particular

Pau Santacreu , judoka , campió de Cataunya júnior i cadet. Arxiu Particular

Pau Santacreu, un manresà de 14 anys que estudia tercer d´ESO a l´institut Pius Font i Quer, és membre d´una família molt aficionada al judo, ja que molts membres l´han practicat o el practiquen. En la seva curta carrera, el bagenc ja s´ha proclamat campió català infantil, cadet i júnior, i en aquesta darrera competició es va haver d´enfrontar a rivals dos anys més grans que ell.

P Quan et vas iniciar en el món del judo?

R Quan tenia tres anys vaig començar a fer judo a l´Esport7, que llavors era conegut com el Judo Manresa. Gairebé tota la meva família practica o ha practicat aquest esport. Per exemple, el meu pare va assolir el cinturó negre i la meva mare, el marró.

P Fa dos anys vas ser campió català infantil en la categoria de -46 quilos. Com ho vas viure?

R Era el primer any que podia participar en un campionat de Catalunya, i vaig anar-hi amb l´objectiu de comparar el meu nivell amb el de la resta de competidors. Al final, vaig poder estrenar-me amb una victòria, ja que vaig imposar-me a un andorrà a la gran final del torneig.

P Aquella temporada també vas debutar en el campionat estatal i vas acabar en la cinquena posició.

R Sí, i al principi estava molt nerviós. Vaig guanyar el primer combat, i en la segona ronda em vaig enfrontar al número u del rànquing espanyol. Hi va haver igualtat, però al final em vaig poder imposar. En la semifinal, vaig caure i vaig haver de fer el combat pel bronze, i també el vaig perdre.

P De moment, aquest curs ja has fet doblet, ja que has guanyat el català júnior i el cadet. En el júnior hi havia competidors molt més grans que tu...

R Sí, hi havia judoques de fins a vint anys, però en la meva categoria el més gran era el meu company de l´Esport7 Èric Guerra, que té 16 anys.

P Amb quin objectiu vas anar al campionat júnior?

R Vaig anar-hi només a competir i a veure fins on arribava. Vaig anar avançant i em vaig plantar a la final, on el meu rival era l´Èric. Ell ja m´havia guanyat en una competició anterior, i en el català em vaig prendre la revenja.

P I la setmana següent ja es va disputar el català cadet.

R Vaig arribar-hi amb més confiança que el júnior, i vaig tenir pràcticament els mateixos rivals, inclòs l´Èric, al qual vaig tornar a derrotar en la final.

P La teva darrera competició va ser aquest cap de setmana a Alacant, on es va fer la Copa d´Espanya. Com va anar?

R Va ser una bona competició, amb molt nivell entre els participants. Al final vaig quedar tercer.

P Com veus el nivell del judo català? Creus que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més potencial?

R Molt bo, tenim judokes de molt nivell, que prenen part a campionats d´Europa. Som una de les comunitats capdavanteres, juntament amb Galícia i Madrid.

P Quina és la teva metodologia d´entrenaments?

R A l´Esport7 ens entrenem tots junts, de dilluns a divendres. Fins i tot, en els caps de setmana que no tenim competició ens entrenem també dissabte. Més o menys fem dues hores al dia.

P En el judo, l´alimentació és bàsica a l´hora de competir en la teva categoria ideal. El club us marca algun tipus de dieta?

R Els tècnics ens aconsellen, però no ens fan cap tipus de dieta fixa o setmanal, sinó que un mateix ha de fer un control molt estricte per tal de tenir el pes ideal.

P Quin és el teu punt fort com a judoka?

R El principal avantatge que tinc sobre els rivals és que tinc molta força, però encara he d´acabar d´aprendre a utilitzar-la més bé.

P Tens algun objectiu de futur?

R El repte principal que tinc és fer compatible el judo –que no vull deixar mai– amb els estudis. Vull fer batxillerat, i després m´agradaria fer alguna cosa relacionada amb l´economia.