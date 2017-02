Troben morta amb signes de violència una dona a Lleida

Els Mossos d´Esquadra investiguen aquest dissabte la mort violenta d´una dona de 61 anys a Lleida. La policia catalana va descobrir el cadàver de la víctima cap a les 23 hores d´ahir divendres en un pis al número 12 del carrer Acadèmia, en ple centre històric de la capital del Segrià. A través d´un breu comunicat, els Mossos han informat que anit una patrulla va anar a fer comprovacions en aquest domicili de Lleida ja que es tenien sospites que a la dona que hi vivia li hagués pogut passar alguna cosa. Un cop a l´habitatge, els agents van constatar que la dona –veïna de la ciutat i de 61 anys- estava morta amb signes de violència. Els mossos de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent investiguen ara les circumstàncies del crim i busquen el possible autor. Segons fonts properes a la investigació, la mort de la dona no s´ha produït per arma de foc i es descartaria que sigui un cas de violència masclista.