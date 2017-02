Insuficient empat sense gols del Manresa a Tona per sortir del descens

El Manresa va tenir bones ocasions per marcar però no va fer-ho

Tercer empat consecutiu del Manresa, que no li serveix per sortir de les places de descens, tot i escalar una posició. Els manresans han sumat un punt a casa d'un Tona que és rival directe en la lluita per mantenir la categoria.

A la primera part, els d'Albert Garcia han portat la iniciativa tot i que veure com els locals feien perill en accions de contracop. El joc ha estat travat amb moltes faltes d'uns i altres.

La segona part ha estat més vistosa, tot i que s'ha mantingut la lluita per tres punts vitals. Hi ha hagut més alternatives sense un dominador clar, tot i que amb més arribades dels manresans.