Descobreixen Zelanda, un enorme continent submergit al Pacífic

Un estudi publicat en el diari de la Societat Geològica d'Amèrica ratifica l'existència d'un continent submergit a l'oceà Pacífic, anomenat Zelanda.

Es tracta d'una massa de terra de 4,5 milions de quilòmetres quadrats de la que només els seus punts més alts, Nova Zelanda i Nova Caledònia, es troben a la superfície.

Aquest descobriment ratifica una sèrie de teories que els geòlegs estudien des de fa dècades, en paraules de Nick Mortimer, membre de la societat i autor principal de l'article, resident a Dunedin, Nova Zelanda.

"Si poguéssim treure el tap d'aquesta banyera estaria claríssim que hi ha cadenes muntanyoses i un enorme continent sobre l'escorça oceànica", ha explicat Mortimer.

"Els geòlegs portem fent servir la paraula 'continental' per descriure parts de Nova Zelanda i Nova Caledònia. La diferència, ara, és que hem reunit la informació suficient per a emprar el nom 'continent'", ha afegit.

"El text que hem escrit s'até sense cap vergonya a observacions empíriques. Només queda per veure si superem la prova d'aparèixer en els mapes d'aquí a deu anys", ha afegit en referència a aquesta massa de terra, separada d'Austràlia fa 80 milions d'anys com a part de la ruptura del supercontinent conegut com Gondwana.