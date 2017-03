Regió7 reparteix premis entre els participants a la Travessa dels Oscar

La Travessa dels Oscar del Regió7 ja té guanyadors. Tot i que ningú no va encertar les set categories premiades a la Gala dels Oscar, entre tots els participants a la travessa s'ha fet un sorteig per repartir els regals, gentilesa de diferents establiments de Manresa.

En total, hi ha 12 persones que s'emporten premi. Concretament, guayen una entrada doble al cine Bages Centre cinc persones: Jordi Casas Duocastella, Fina Yedra, Roser Fontseca, Ignasi Roca Carrió i Anna Cano Català. S'emporten un menú friendly a Pans&Company cinc persones més: Marta Ferrer Serra, Laura Martínes Gaimundiz, Alba del Villar, Marta Jódar Ferrer i Núria Piñol. Obté un sopar al Kurtz&Gut Ferran Castillo. I l'obsequi del lloguer gratuït de dues pel·lícules per cap de setmana al DeCine és per a Eli Morales.

Regió7 agraeix la participació a la Travessa dels Oscar, i es posarà en contacte amb els premiats perquè puguin obtenir els obsequis.