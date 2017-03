Laia Olivella: 'No m'esperava gens entrar al campionat provincial, és un premi'

Laia Olivella, una guardiolenca de 15 anys que estudia quart d´ESO a l´institut Pius Font i Quer de Manresa, és una de les joves promeses del patinatge de les nostres comarques. Enguany està completant un bon inici de temporada, ja que en pocs dies de diferència va prendre part al campionat de Catalunya de grup xous –on el Foment Cardoní va estar a un bon nivell– i en la preselecció per al campionat de Barcelona, on es va classificar en setena posició, una plaça que li permetrà prendre part en un provincial barceloní on tindrà rivals que han pres part en algun campionat europeu.

Quan et vas iniciar en el món del patinatge?

Vaig descobrir el patinatge quan tenia sis anys i m´hi vaig apuntar de seguida, però al principi no em va agradar i ho vaig aparcar momentàniament. Al cap d´uns mesos ho vaig tornar a intentar, i llavors va ser quan em vaig enganxar a aquest esport.

Ho compaginaves amb algun altre esport?

Sí, abans del patinatge vaig fer gimnàstica artística a Sant Salvador, però al final ho vaig acabar deixant ja que veia que era una modalitat molt complicada i ja estava una mica estancada. En canvi, en el patinatge veia que anava avançant i tenia una bona progressió.

Fins l´any passat vas competir al club del teu poble, el CP Guardiolenca...

M´hi vaig estar fins al setembre passat, quan vaig fitxar pel Foment Cardoní. El Guardiolenca és un club que se centra en la iniciació dels joves al patinatge, i jo ja tenia un nivell molt superior al de les meves companyes. Per aquest motiu vaig veure que si volia millorar havia de fer un pas més i anar a Cardona.

Com són els entrenaments al Foment Cardoní?

M´entreno cinc dies la setmana, en sessions d´una hora i mitja de durada: en quatre d´ells practico la modalitat individual i en l´altre ens entrenem en grup xous. Els meus tècnics, Joan Jané i Carme San José, ens ajuden bastant i confien molt en nosaltres. Els estic molt agraïda.

Fa poc vas prendre part en la preselecció per al campionat de Barcelona, on vas quedar setena i et vas classificar per al provincial. T´ho esperaves?

No m´ho esperava gens, el meu objectiu era quedar entre les divuit primeres, i em vaig sorprendre a mi mateixa amb el setè lloc. Ara hauré de preparar-me molt per al provincial, ja que hi haurà noies de nivell a les quals em costarà molt superar. Tot i això, penso que és un premi haver-hi arribat.

A més, amb el club vau participar al català de grup xous...

Va ser una gran experiència, i els tècnics ens van dir que vam estar a un bon nivell.

Aquest bon inici de curs ha vingut després d´uns anys amb problemes de lesions...

En els darrers dos cursos vaig tenir una contractura i una infecció al maluc. Un cop em vaig haver recuperat del tot, vaig entrenar-me al màxim per tal de recuperar el rodatge que havia perdut.

Quin és el teu punt fort com a patinadora? I el teu punt més dèbil?

Els entrenadors destaquen que sóc una noia treballadora, que poso moltes ganes en els entrenaments i competicions. D´altra banda, un aspecte en què he de millorar més és en controlar més els nervis en els campionats.

Tens algun referent?

Un dels meus referents és el cardoní Pere Marsinyach, que ha pres part en molts campionats europeus i mundials. En els entrenaments sempre diu que una cosa fonamental per tenir èxit és gaudir dins la pista.