Deu videojocs amb la dona com a protagonista

La indústria o món dels videojocs està dominat per homes. Cada any que passa hi ha més dones jugadores i creadores de videojocs, però encara queda molt camí per recórrer. Avui rendim homenatge als personatges femenins dins dels videojocs.

Lara Croft - Tomb Raider

Lara Croft és potser el personatge femení que li vindrà al cap a tot aquell que pensi en una protagonista forta, lluitadora i capaç de portar sobre les seves espatlles el pes d'una saga completa de títols. Lara va aparèixer per primera vegada el 1996 i des de llavors no ha deixat al públic indiferent.

Per a qui no sàpiga la seva història, Lara és una arqueòloga que va d'aventura en aventura al més pur estil d'Indiana Jones. Durant tota la saga s'ha pogut veure a un personatge lluitador, fort, capaç de defensar-se i de sobreviure per si sol sense ajuda de ningú, però també vulnerable, inexpert i amb molts dubtes, com qualsevol persona humana.

Aloy - Horizon: Zero Dawn 10

La jove Aloy, d' Horizon: Zero Down, és el personatge més actual d'aquesta llista, ja que el títol ha sortit a la venda aquest mateix mes de març de 2017. En aquesta ocasió estem davant d'una caçadora amb un maneig excel·lent de l'arc que està completament marginada dins d'una societat tribal que la té titllada de "pària" i de "empestada". En el joc es pot veure com el personatge s'embarca en una aventura a la recerca del seu destí mentre un passat dur i tempestuós surt a la llum.

Aquesta protagonista és de les que pot amb tot, que en té prou i es sobra amb si mateixa en la vida, per molts obstacles (i robots) que es trobi i que hagi de aniquilar per tirar endavant, cosa que denota la seva força i la seva gran caràcter

Faith - Mirror 's edge

Mirror 's Edge va enlluernar al públic pel lliure que un se sentia en jugar i córrer per tot arreu, pujant per tot tipus de parets i teulades mentre s'aniquilaven als enemics. La protagonista d'aquest joc (ara saga) és Faith i poca gent pot dir que no dóna gust jugar amb ella.

Faith és la "corredora" de l'aventura, una noia incansable, àgil, intel·ligent i la mestressa i senyora del 'parkour'. La funció de Faith és superar tots i cadascun dels obstacles que es posen en el seu camí per transmetre missatges i informació en una societat sota un règim dictatorial on la comunicació està controlada fins a nivells molt extrems.

La història evoluciona i apareix la germana de Faith, Kate Connors, de manera que també hi ha un fort sentiment de família i d'ajudar a les persones importants de la vida. En el segon joc de la saga, Mirror 's Edge Catalyst, es pot seguir l'evolució de Faith des de nena i fins que es converteix en una heroïna, en una dona d'empenta.



Kate Walker - Syberia

La saga Syberia és una aventura gràfica protagonitzada per Kate Walker, una jove advocada que és enviada per la seva empresa a un poble alpí allunyat de tot el món per fer la seva feina i adquirir una fàbrica.

La funció de Kate durant tot el joc és anar descobrint què està passant amb els hereus de l'empresa que ha d'adquirir per tornar a la seva ciutat. És un personatge curiós, entestat a fer bé la seva feina, a demostrar que val per a això. A més, Kate té carisma i és lluitadora, ja que durant tota l'aventura es veu com viu moments feliços, sí, però també té moltes coses que solucionar amb la gent que ha deixat enrere (nuvi, mare, amiga, caps) mentre compleix compleix amb la seva missió.



Nilin - Remember me

Remember Me és un joc d'aventura i acció ambientat en un Paris futurista de l'any 2084 que ens posa en la pell d'Nilin, una caçadora de memòria que té el poder d'entrar en la ment de qualsevol persona per espiar, robar o alterar els seus records .

Una de les coses que fan gran a aquesta protagonista és que, malgrat que li fan una neteja de memòria perquè no segueixi utilitzant les seves capacitats, ella s'escapa del seu arrest, decidida a recuperar la seva identitat, costi el que costi. L'aventura l'emprèn de la mà de la seva única amiga, un vincle d'amistat molt important i que mostra com malgrat estar decidida a tornar a ser ella costi el que costi, també té sentiments i emocions.

Aiden - Beyond two souls

Beyond Two Souls és un d'aquests jocs que val la pena jugar, més tenint a una protagonista com Jodie Holmes entre les seves files. La història narra la vida de la nena amb un do especial que la vincula a Aiden, un ésser immaterial amb poders.

Ja de per si la trama és interessant, però el personatge és d'aquests que no deixa indiferent a ningú. En el joc es pot veure com la nena evoluciona fins a esdevenir una dona feta i dreta. Jodie passa per tot tres etapes en la seva vida en què es veuen moments en què està terroritzada, trist o amb greus problemes per relacionar-se amb els altres. És un joc en el qual cal prendre decisions, de manera que posar-te en el seu carns i gaudir de la seva essència no serà difícil.

Ellie - The last of us

Adolescents, armes, un món postapocalíptic i una parella protagonista d'una història sense precedents. Què més es pot demanar? Un personatge femení d'excel·lent, Ellie.

The Last of Us ha rebut molts premis des de la seva estrena per PlayStation 3 i no és per menys. Ellie és un personatge amb el qual qualsevol es pot sentir identificat per la capacitat que té per transmetre emocions. És una noia guerrera, que fa a qualsevol sentir-se viu amb només estar al seu costat (o sinó que l'hi diguin a Joel).

Jugar aquesta aventura amb Ellie és una autèntica delícia en tots els sentits - i no ens podem oblidar que The Last of Us 2 ja és anunciat i ens deixarà gaudir més d'ella -.



Jill Valentine - Resident evil

Qui diu que el gènere de 'survival horror' és exclusiu d'homes? Ningú en el seu sa judici després de conèixer a Jill Valentine, un dels personatges principals de la saga Resident Evil que va marcar un abans i un després en el gènere i en la pròpia indústria.

Jill és un d'aquells personatges que d'estar a la vida real t'agradaria tenir al teu costat si es produís qualsevol tipus de catàstrofe. Un cop més, ens trobem amb un personatge fort, carismàtic, que la posis on la posis aconseguirà tirar endavant. Es tracta d'un membre molt valuós dins de l'equip protagonista per les seves habilitats en el maneig d'armes, a desactivar explosius i en obrir panys. Tota una autèntica heroïna.



Samus Aran - Metroid

Una de les primeres dones a aparèixer com a protagonistes de videojocs és Samus Aran, del joc Metroid que va treure Nintendo el 1986. Amb aquest títol, la companyia japonesa va donar un cop sobre la taula i va callar a tots aquells que deien que era una empresa poc transgressora . El personatge i el joc han calat tan profund que avui dia segueix estant viva la saga.

Aquest personatge és especial perquè fins que un no es passa el joc no s'adona que es tracta d'una dona, ja que el 'ninot' sempre va vestit amb aquell vestit tecnològicament futurista. Samus (i el mateix Metroid) es va fer amb l'aprovació dels més jugones en plena indústria masculina, alguna cosa digna d'admiració en aquella època.

Evie Frye - Assasin's Creed sindicat

La saga Assassin's Creed és una d'aquestes sagues que, si un es posa a pensar, sempre té en ment un personatge masculí com a protagonista, un assassí fort i valent. A excepció dels seguidors empedreïts d'aquests títols, no molta gent sap que en alguns títols s'ha pogut jugar amb una dona. O això era fins que va arribar Evie Frye a Assassin's Creed Syndicate i va trencar tots els esquemes.

Evie és la germana bessona de Jacob Frye, tots dos protagonistes del joc. En aquest Londres victorià es pot controlar a aquesta assassina mentre s'avança en la història, aprofitant les seves habilitats per al sigil per acabar amb els templers. En el joc es mostra com un personatge calculador, tàctic, però alhora amb una gran emotivitat que busca ajudar els altres i fer de la ciutat un lloc millor per al futur. Ho té tot per triomfar.