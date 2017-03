L'Ajuntament recorda a 370 amos de restaurants, bars i discos la prohibició de fumar

Es pot fumar en espais no coberts o bé que estiguin coberts però que tinguin un màxim de dues parets, murs o paraments laterals

No hi ha hagut cap repunt d'incompliments de la llei antitabac, però l'Ajuntament de Manresa ha considerat adient dur a terme una campanya divulgativa i de recordatori a 371 amos de bars, restaurants, sales de festes i discoteques coincidint amb el moment en què aviat començaran a instal·lar-se al carrer més terrasses d'estiu.

La campanya, que du a terme el servei de Sanitat de l'Ajuntament, posa èmfasi en les condicions en què sí que és permès fumar en les terrasses d'aquests establiments.

Aquesta acció és adreçada tant als restauradors com als usuaris, i consisteix, d'una banda, a constatar que és prohibit fumar en tots els espais tancats d'ús públic (hotels, bars, sales de festa, aeroports, transport col·lectiu), així com en recintes de parcs infantils i àrees i zones de joc per a la canalla.

I, d'altra banda, es recorda que hi ha excepcions i que sí que és permès fumar en espais a l'aire lliure, és a dir, a les terrasses dels establiments d'oci i restauració, que queden definits com a espais no coberts, o bé els que estiguin coberts però que tinguin un màxim de dues parets, murs o paraments laterals.

Multes de fins a 600.000 euros



L'incompliment de la llei està sotmès a sancions, tant per a la persona que fuma com també per al propietari del local, i les multes poden anar de 30 a 600.000 euros en funció de la gravetat de la infracció.

Tot això d'acord amb la llei del tabac (Llei de Mesures Sanitàries Enfront del Tabaquisme i Reguladora de la Venda, el Subministrament, el Consum i la Publicitat dels Productes del Tabac), que va entrar en vigor el dia 2 de gener del 2011.

El mateix text legal també adverteix que no es pot vendre tabac a menors d'edat. Per aquest motiu les màquines expenedores de tabac han d'estar instal·lades en llocs on el propietari del local i els seus treballadors les puguin vigilar d'una manera permanent.