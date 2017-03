L'exdirector de Ferrovial diu que no coneix a Osàcar

L'exdirector general de Ferrovial Agroman Pedro Buenaventura ha assegurat aquest divendres que no coneixia els extresorers de CDC Carles Torrent i Daniel Osàcar, i que només es reunia amb els exmàxims dirigents del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull per tractar sobre les obres de remodelació de l'edifici modernista. Així, durant la seva declaració com a acusat durant el judici del 'cas Palau, Buenaventura ha respost al fiscal que els 11 milions d'euros que l'empresa va donar al Palau entre el 2000 i el 2010 van ser exclusivament per a patrocinis de concerts. A més, ha afegit que "òbviament" mai van patrocinar "actes de partits polítics".