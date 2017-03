Els preus baixen tres dècimes al febrer i mantenen la inflació en el 3,1%

Els preus van baixar tres dècimes al febrer a Catalunya i van deixar una inflació anual del 3,1%, igual que al gener i registrant xifres no vistes des del febrer del 2013 (3,3%), segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut d'Estadística espanyol. El comportament de les tarifes elèctriques al febrer, quan en la primera quinzena van baixar un 19% en relació amb el gener, ha impulsat a la baixa els preus en termes mensuals però amb una intensitat no suficient com per fer caure la taxa d'inflació anual que s'ha mantingut igual que el gener i encadena set mesos en positiu. Els preus dels carburants no han tingut gairebé repercussió en aquest mes perquè aquest febrer s'han mantingut mentre que el febrer de l'any passat van baixar.

En el conjunt de l'estat espanyol, els preus van baixar quatre dècimes al febrer i van deixar una taxa d'inflació del 3%, una dècima per sota de la registrada a Catalunya i la mateixa que es va registrar el passat mes de gener.

En el comportament positiu de la inflació anual ha condicionat els preus a l'alça de la cistella dels aliments frescos i no elaborats, per l'encariment de les fruites fresques, les llegums i les verdures fresques que van pujar de preu per l'etapa de fred que es va viure en el mes de febrer.

El preus dels carburants, aquest mes de febrer s'han mantingut contràriament al comportament del febrer de l'any passat que van baixar i això ha impulsat a l'alça els preus en termes anuals.

En sentit contrari, els preus de l'electricitat, que han impulsat a l'alça els preus en els últims mesos, en aquest mes de gener ha tingut un comportament al contrari gràcies a la baixada de la tarifa elèctrica en la primera quinzena de febrer on es va poder observar una caiguda dels preus del 19%.

En termes mensuals, els preus van caure per la factura elèctrica, i el manteniment de la temporada de rebaixes en la cistella del vestit i el parament de la llar.

La inflació subjacent, la que no té en compte els preus dels aliments frescos i no elaborats i dels carburants, s'ha situat al febrer en l'1%, una dècima menys que el gener i dos punts percentuals per sota de la taxa interanual registrada al conjunt de l'estat espanyol.



Barcelona

Per demarcacions, els preus a Barcelona van caure tres dècimes al febrer i van deixar una taxa d'inflació anual del 2,9%, una dècima per sota de la registrada al gener que es va situar en el 3% i dues dècimes per sota de la mitjana de Catalunya (3,1%). A Barcelona s'encadenen set mesos d'inflació en positiu.



Girona



A Girona, els preus van caure dues dècimes al febrer i van deixar una taxa d'inflació anual del 3,5%, una dècima per sobre de la registrada al gener que es va situar en el 3,4% i quatre dècimes per sobre de la registrada al conjunt de Catalunya (3,1%). Les comarques gironines encadenen set mesos de taxes en positiu.

La taxa d'inflació en termes anuals a Girona al febrer és la més gran que s'ha registrat en aquest demarcació des de l'octubre del 2012 (4%).



Lleida

A Lleida, els preus van caure dues dècimes al febrer i van deixar una taxa d'inflació anual del 3,7%, dues dècimes per sobre de la registrada al gener que es va situar en el 3,5% i sis dècimes per sobre de la inflació mitjana catalana (3,1%). Les comarques lleidatanes encadenen sis mesos en taxes d'inflació anual en positiu.

La taxa d'inflació en termes anuals a Lleida al febrer és la més gran que s'ha registrat en aquesta demarcació des de l'octubre del 2012 (4,1%).



Tarragona

A Tarragona, els preus van caure quatre dècimes al febrer i van deixar una taxa d'inflació anual del 3,5%, una dècima per sota de la registrada al gener que va ser del 3,6% i quatre dècimes per sobre de la mitjana registrada al conjunt de Catalunya (3,1%). Les comarques tarragonines encadenen sis mesos amb taxes d'inflació anual en positiu.