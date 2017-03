L'Hospital de Sant Joan de Déu crea un equip propi d'extracció que depèn de la UCI

El 2016 la Fundació Althaia va posar en marxa el seu equip propi per a l'extracció de còrnies. Fins ara anava a càrrec de grups externs del Banc de Sang i Teixits, a qui se li comunicava que hi havia un donant i desplaçava els seus professionals a Manresa.



Des de l'any passat «ho fem nosaltres», explica el coordinador de l'equip de trasplantaments de la Fundació Althaia, Josep Maria Alcoverro.



«Tenim un equip propi que el porta personal d'infermeria de la Unitat de Cures Intensives, que és des d'on es coordinen tots els processos de donació i trasplantaments». Prèviament s'han hagut de formar, comenta. Un cop s'ha fet l'extracció, les còrnies es traslladen amb les condicions pertinents al Banc de Sang i Teixits, on continua tot el procés.



Per a Alcoverro, s'ha pogut crear un equip propi d'extracció pel volum de donacions que hi ha hagut els darrers anys. «Si fos ocasional no sortiria a compte». A més a més, es tracta d'un grup que ha d'estar localitzable les 24 hores del dia els 365 dies a l'any.