Deu frases que haurien d'estar prohibides en l'educació dels nens

L'educació dels fills és un aspecte amb enormes implicacions per a tothom. Els pares, els nens i la societat en general. Els fills que creixen amb la necessària autoestima i en un context d'amor i respecte seran, probablement, adults que sabran transigir i gestionar millor els problemes que es presentin en el futur. Hi ha una sèrie de frases que convé no pronunciar, de manera que no es faci malbé el creixement i l'aprenentatge dels menors.

'No ploris'

Aquesta frase és un missatge que el nen / a pot interpretar com una invalidació dels seus sentiments. És a dir, encara que el pare o mare no la digui amb aquesta intenció, el menor entén que allò pel que vessa llàgrimes és un assumpte sense importància, quan precisament per a ell o ella és tot el contrari.

'Així no arribaràs a cap lloc'



Aquest missatge pot reforçar en el nen la idea que no progressa, que el que fa no està donant els fruits que els pares voldrien. És una frase que danya l'autoestima del nen i engrandirà els seus dubtes, ja que en aquell moment ell no té una valoració de les conseqüències del futur, sinó que únicament se centra en el present.

'Has d'aprendre de ...'



Quan es dirigeix aquest missatge, els nens i nenes poden rebre la impressió que, sense voler, se'ls està comparant amb un altre o una altra (germà, cosí, amic, etc). Llançar aquesta frase sense fer un apunt de les qualitats positives del fill pot servir perquè la comparació es converteixi en un indesitjat punt d'inici de la autovaloració que aquest faci. L'acompanyament de l'infant no només ha de ser físic, sinó també psicològic.

'Ets un mentider / a'



La mentida està en la naturalesa humana. Existeixen de diferents classes: greus, sense importància i també per omissió. Els nens també les diuen, però convertir un error puntual, com és la mentida, en la designació d'una tendència no és encertat. Cal fer-li veure que s'ha equivocat, però que no ha de fer de la mentida el seu comportament habitual.

'Cada dia et comportes pitjor'



Perdre la paciència amb els nens pot ocórrer amb freqüència, però dirigir aquesta frase pot, igual que altres de semblants, atacar la seva autoestima i submergir-los en la sensació que qualsevol cosa que emprengui estarà destinada al fracàs. S'ha de reconvenir als fills sobre els seus errors sense que aquests es converteixin en una llosa.

'L'hi diré a la teva mare / pare'



Aquesta amenaça provoca que el fill / a acabi per assignar a un dels seus progenitors el paper de 'castigador', confonent d'aquesta manera les característiques i les funcions de tots dos. En lloc d'això, mare, pare i fill poden abordar el problema de manera conjunta, una visió perquè el nen / a s'extregui una solució unificada.

'No facis preguntes tontes'



Una de les bases de l'actuació d'un nen és la curiositat. Retreure les seves preguntes farà que valori menys la seva capacitat d'orientar-se quan li sorgeixin dubtes. La curiositat s'ha d'estimular, no tancar-se. Els nens no tenen el mateix bagatge que els adults.

'Et prometo que ...'

En moltes ocasions els pares no poden complir les seves promeses. "Si et portes bé, farem ..." En cas de no dur a terme el compromís per raons inesperades que el nen pot no entendre, es portarà la sensació que la seva paraula no compta. A més, la norma de la recompensa pot induir a que el fill / a s'acostumi a aquest procediment, cosa que no recomanen experts i pedagogs.

'Ara mateix, o ja veuràs'



Igual que altres missatges d'arrel amenaçadora, aquesta frase contribueix a generar por a qui la rep. El nen ha de comprendre, en la mesura del possible, les raons dels errors en el seu comportament, de manera que aprengui a corregir-los.

'Ets igual que la teva mare / pare'



Es tracta d'una altra idea que reforça el sentiment de culpa del menor, i que a més suma a ella la sensació que el procedir d'un dels seus dos progenitors està equivocat. És un missatge injust i perjudicial per a tots dos.