Deu tresors ocults que mai han estat trobats

Vaixells enfonsats, joies robades o tombes plenes de riqueses són el somni de qualsevol aventurer. Encara que aquestes històries sovint semblen tretes d'una pel·lícula de pirates o d'Indiana Jones, és cert que encara hi ha molts tresors amagats encara per descobrir.

Encara que alguns poden quedar-se a poc més que una llegenda, aquests són només deu dels llocs del món en els quals pots trobar un tresor perdut.

1. El tresor amagat de Forrest Fenn

El col·leccionista d'art Forrest Fenn va amagar el 2010 un tresor valorat en gairebé un milió d'euros a la Muntanyes Rocoses, a Amèrica del Nord. Quan els metges li van diagnosticar un càncer, Fenn va decidir amagar joies, lingots d'or, monedes, gemmes i una autobiografia en un cofre a manera de llegat i publicar un llibre ple de pistes sobre la seva ubicació. Encara que moltes persones han dit haver trobat el tresor, Fenn assegura que encara ningú ho ha descobert, encara que diversos cercadors van resoldre quatre de les nou pistes.

2. El llegendari regne de Paititi

Explica la llegenda que en un punt entre Bolívia, el Perú i Brasil es troba la ciutat perduda de Paititi. Es diu que els habitatges i els camins d'aquest llegendari regne estaven construïts en or. Diverses investigacions creuen que els descendents dels inques van emigrar del Perú a Paititi després de la conquesta espanyola i van viure plàcidament. No obstant això, des del segle XIX no existeixen referències sobre aquesta ciutat i cap de les ruïnes trobades fins a la data a la zona correspon amb la mateixa.

3. L'última porta del temple Padmanabhaswamy

Tot i que el lloc en el qual es troba aquest tresor no és cap incògnita, sí que mereixia un lloc a la llista. En el fons d'aquest temple indi es troben set càmeres secretes plenes de tresors. Sis d'aquestes càmeres ja van ser obertes i al seu interior es van trobar diamants, estris d'or, corones i cadenes per aproximadament 20 milions d'euros. Ara el Tribunal Suprem de l'Índia ha ordenat obrir pròximament la setena i última porta del temple, tot i que amb el dubte sobre qui es quedarà amb el tresor: els descendents dels rajàs que el van acumular o els treballadors del temple.

4. Milions perduts de Kruger

L'any 1900, l'antic president de la República Sud-africana Paul Kruger va ordenar als bóeres (colons d'origen holandès) que amaguessin les reserves d'or als afores de Pretòria, pel temor de l'acostament de les tropes britàniques a la capital. El tresor, lingots d'or i monedes que no van arribar a entrar en circulació, estava valorat en uns 234 milions d'euros. Es diu que Kruger va fugir després amb el tresor a Moçambic per posar rumb a França, encara que l'or mai va arribar a embarcar i el seu destí segueix sent un misteri.

5. La llegenda de la llacuna de Guatavita

En el fons de la llacuna colombiana de Guatavita s'hi amaga un tresor que no és fruit de cap naufragi. Segons explica la llegenda, els nadius de la zona llançaven monedes, joies i pols d'or a les plàcides aigües de Guatavita com a ofrena a l'esperit que vivia en elles.

6. El tresor del rei Joan sense Terra

En 1216, uns carruatges del rei Joan I d'Anglaterra, més conegut com Juan sense Terra, es van enfonsar en un pantà quan viatjaven de Lincolnshire a Norfolk. El comboi estava ple de joies i monedes i altres objectes de valor que ningú va recuperar malgrat que la zona en la qual podrien trobar les restes es va assecar.

7. La Cambra d'Ambre

Aquesta obra mestra del segle XVIII va desaparèixer durant la Segona Guerra Mundial. La Cambra d'Ambre va ser una luxosa habitació construïda per al tsar de Rússia en el Palau de Caterina i formada per làmines d'or, pedres precioses i panells d'ambre per un valor incalculable. Durant el conflicte, les tropes nazis es van dur tota la decoració del lloc i, encara que anys més tard algunes de les peces de la sala van ser lliurades a Putin, ningú sap que va ser de la resta de la cambra. L'any 2015 diverses imatges obtingudes per georadares van descobrir en uns túnels subterranis de la Baixa Silèsia (Polònia) un comboi nazi al que podria trobar-se el tresor.

8. El tresor perdut del San Miguel

L'any 1715 una flota de vaixells espanyols va naufragar una setmana després de sortir de Cuba. Els navilis transportaven or, plata, joies i perles per un valor que rondaria els dos milions d'euros. Diversos dels vaixells van ser trobats prop de l'actual Vero Beach, a Florida, encara que només una petita part del tresor va ser recuperada.

9. El tresor del vaixell portuguès Flor de la Mar

El navili portuguès Flor de la Mar va xocar contra un escull i va naufragar a l'estret de Malacca, enfront de les costes d'Indonèsia, el 1512. El vaixell transportava un tresor fruit del robatori al rei Manuel I. Encara que al llarg dels anys ha hagut investigadors que han assegurat haver trobat el navili, cap ha tingut una confirmació oficial.

10. La tomba de Gengis Khan

Explica la llegenda que la tomba del famós conqueridor mongol està plena de riqueses i que el mateix Gengis Khan va demanar ser enterrat en un lloc de difícil accés per evitar els saquejos. Encara que ningú sap amb certesa on està la seva tomba, alguns arqueòlegs creuen que es troba enterrat als peus del Burjan Jaldún, un sagrat muntanya de Mongòlia.