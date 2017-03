Tothom vol el Leicester en un sorteig amb grans adversaris

Nyon serà aquest migdia la seu del sorteig de quarts de final de la Lliga de Campions, amb la presència inesperada, després del 4-0 de l'anada dels vuitens contra el París Saint-Germain, del FC Barcelona. Aquesta temporada, els equips que han arribat a l'avantpenúltima fase de la competició, en el camí fins arribar a Cardiff, tenen un nivell mitjà força alt. Gairebé cap d'ells no és gaire desitjable, tot i que hi ha diferents nivells. Tot i eliminar el Sevilla i haver reaccionat amb Craig Shakespeare a la banqueta, però, el Leicester és el gran desitjat, l'equip a qui es veu més batible per la resta de supervivents.





Tres precedents favorables





Per història i pel fet de ser els actuals líders de lligues importants, el Reial Madrid, vigent campió, el Bayern de Munic i la Juventus són els adversaris més durs que poden tocar avui. Els blancs no mostren un joc gaire brillant, però tenen l'encert de resoldre a favor sempre en el moment adequat, sobretot de la mà, o del cap, de Sergio Ramos; el Bayern d'Ancelotti sembla que ha estat dormitant durant tota la temporada i ara es troba en el millor moment, amb la lliga sentenciada i podent-se dedicar totalment a Europa; pel que fa a la Juventus, ha mostrat una gran competitivitat les darreres temporades i té en la defensa, amb els tres centrals de la selecció, i en la davantera argentina formada per Higuaín i Dybala les seves millors armes.



De tota manera, el Barça ha derrotat els tres rivals en l'últim enfrontament. El Madrid en semifinals del 2011, el Bayern en les del 2015 i la Juventus en la final del mateix any.





Incòmodes i ràpids

En el següent grup d'equips hi ha rivals que no han guanyat mai la Champions, tot i estar-hi a prop. L'Atlètic de Madrid és el més perillós perquè ha eliminat dos cops el Barça en les tres últimes temporades. L'equip de Simeone ja va posar les coses difícils al de Luis Enrique a la Copa del Rei. Va perdre les finals del 1974 contra el Bayern i les del 2014 i 2016 contra el Madrid



El Mònaco arriba llançat després d'eliminar el City, amb una gran remesa de joves jugadors que poden pagar la inexperiència en una fase tan avançada però a qui convé no menysprear. Va caure a la final del 2004 contra el Porto.



Finalment, el Borussia Dortmund de Thomas Tuchel és molt irregular a la seva lliga, però té un joc molt atractiu, ja va ser primer en el grup del Madrid a la primera fase i disposa d'un davanter golejador en forma com el gabonès Aubameyang. Va caure derrotat pel Bayern en la final del 2013, a Wembley.



Davant de totes aquestes circumstàncies, el Leicester és el rival més dèbil. El seu joc de defensa rocosa i contraatac i pilotes llargues a Jamie Vardy ha de ser anul·lat pels equips grans del continent europeu. De tota manera, millor no refiar-se de l'orgull dels foxes. Si no, que li ho diguin al Sevilla.