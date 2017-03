Rajoy ja coneixia els plans d'ETA d'entregar les armes, segons el PNB

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja coneixia des de fa uns dies els plans d'ETA d'entregar les armes, que es van anunciar aquest divendres a través del diari Le Monde. El portaveu parlamentari del PNB, Joseba Egibar, ho ha confirmat en declaracions a Radio Euskadi.

Segons Egibar, hi ha hagut «contactes» entre Urkullu i la Moncloa en què el lehendakari li va demanar al cap de l'executiu espanyol que «deixés fer» i estigués «a l'alçada de les circumstàncies». Egibar no ha concretat si aquest contacte va ser una reunió secreta entre el Urkullu i Rajoy dimarts passat, com han informat alguns mitjans aquest dissabte.