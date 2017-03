Davide Cimolai sorprèn als favorits i s'emporta la primera etapa de la Volta

El velocista italià Davide Cimolai (FDJ) ha sorprès als dos grans favorits, Nacer Bouhanni (Cofidis) i André Greipel (Lotto-Soudal), i s'ha adjudicat en l'últim cop de ronyó la victòria en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Els grans favorits no s'han mogut durant tota la jornada i han guardat forces per batalles pròximes. El bagenc Jordi Simón (Funvic-Brasil) ha tret el cap en l'arribada massiva i ha finalitzat en la dissetena posició.



La 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya ha començat a rodar amb una etapa nerviosa de 178 quilòmetres amb sortida i arribada a la localitat de Calella. La primera jornada de la tercera carrera per etapes més antiga del món (només darrere de Tour de França i Giro d´Itàlia) comptava amb un recorregut de mitja muntanya i resolució incerta. Sis ports puntuables, dos d´ells de primera categoria, posaven el picant a l´estrena de la ronda catalana.



La jornada ha començat amb un sol brillant anunciant l´arribada de la primavera i del ciclisme a terres catalanes. Hi han hagut múltiples atacs en busca de l´escapada del dia. Al quilòmetre 30 s´ha confirmat la fuga definitiva amb quatre integrants: Rolland (Cannondale), Antonio Nibali (Bahrein) i Affonso i Nazaret (Brasil).



El gran grup els ha tingut controlats en tot moment i la màxima renda s´ha situat al voltant dels tres minuts. El francès Pierre Rolland, l´home amb més nivell de l´escapada, ha perdut contacte però pocs quilometres després ha pogut tornar al capdavant. Els quilòmetres i els ports, Alt de Parpers (3a), Alt dels Pinars de Badó (3a) i Alt de la Pullosa (3ª), s´han succeït amb una situació de carrera invariable.



La carrera s´ha animat amb l´arribada dels dos ports més durs del menú del dia, l´Alt El Muntanyà (1a) i Coll Formic (1ª). Tres ciclistes més, Canty (Cannondale), Domont (AG2R) i Bol (Manzana Postobón) han iniciat un contraatac per darrere i han contactat amb els quatre fugats. Bol i Domont s´han mostrat com els més forts i s´han destacat en el descens de Coll Formic.



El pilot, comandat per l´equip Lotto-Soudal, ha marcat un ritme viu per estabilitzar la diferència de la parella capdavantera en un minut i d'aquesta manera assegurar l´esprint a Calella. L´esforç de l´equip d´André Greipel (Lotto-Soudal) ha obtingut els seus fruits i Bol i Domont han estat engolits a falta de 25 quilòmetres.



L´última dificultat puntuable de l´etapa, l´Alt de Collsacreu (3ª), s´ha pujat a un ritme còmode i no s´ha vist cap atac per provar l´aventura en solitari. Tot estava preparat per un descens vertiginós de la mà de l´equip Sky i una arribada massiva a la localitat del Maresme. El francès Cyril Gautier (AG2R) ha intentat desafiar el poder dels velocistes i ha obert uns metres insuficients a falta de cinc quilòmetres. També ho ha intentat sense èxit Peter Kennaugh (Sky), que ha estat caçat dins l'últim quilòmetre.



L´equip Cofidis ha llançat l´arribada des de lluny però el seu home ràpid, Nacer Bouhanni, s´ha precipitat. El corredor italià Davide Cimolai (FDJ) l´ha aconseguit superar en l´últim cop de ronyó per adjudicar-se la primera etapa de la Volta a Catalunya 2017. Els homes forts de la general han entrat tots en el mateix temps i han guardat forces per la decisiva contrarrellotge per equips de demà a la ciutat de Banyoles. Amb la seva valentia habitual, el ciclista de Navàs Jordi Simón s'ha infiltrat a l'esprint i ha acabat en una meritòria dissetena posició.