Es presenta a Moià la coordinadora que denuncia l'estat del riu Calders

Aquest dimecres s´ha presentat a Moià la coordinadora «A contracorrent» plataforma formada per per organitzacions ecologistes i polítiques del Moianès i el Bages amb l´objectiu de posar de manifest la situació de degradació que pateix el riu Calders i les seves capçaleres (des de Moià fins a Navarcles) i reivindicar millores per capgirar la fràgil situació ecològica en que es troba.

Una coordinadora que farà la posada de llarg aquest dissabte a Monistrol de Calders, amb una jornada de presentació pública que començarà amb un debat a l´entorn de la importància de l´aigua com a bé comú, però que aquest dimecres ja ha avançat els detalls de la campanya en defensa de la conca del Calders que es portarà a terme durant els propers mesos i s´ha donat a conèixer el manifest fundacional i les reivindicacions concretes que plantegen per reconduir la situació actual, en què es repeteixen periòdicament els episodis d´aparicions d´escumes molt visibles al curs fluvial. Aquesta campanya uneix per primera vegada col·lectius de tots els municipis afectats.

Els portaveus de «A contracorrent» subratllen que la conca del riu Calders pateix des de fa molts anys una forta problemàtica ecològica «per les reiterades i periòdiques elevades concentracions d'amoni, nitrats, detergents i tensioactius que provoquen l'aparició d'escumes al llarg del curs del riu». Recorden que aquesta problemàtica té origen en les limitacions i insuficiències de la depuradora de Moià per tractar totes les aigües industrials que hi arriben però incideixen en que «no és, ni de bon tros, l'única font del problema ja que al llarg de la conca del riu s'hi produeixen nombrosos acabaments que en forma de purins, aigües grises o residus urbans i industrials arriben fins al curs del riu. A tot això cal sumar-li les constants rompudes i tales indiscriminades del bosc de ribera que posen en perill no només la qualitat de l'aigua, sinó també l'ecosistema fluvial». Per denunciar aquesta situació, diuen, «diferents col·lectius ecologistes fa anys que reivindiquen polítiques conservacionistes per l'ecosistema de la conca del Calders denunciant també la fràgil situació en la que es troba el riu».