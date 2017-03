Unió Democràtica posa "punt i final" a més de 80 anys d'història després d'entrar en fase de liquidació

Unió Democràtica de Catalunya desapareix. El secretari general del comitè de govern del partit, Ramon Espadaler, així ho ha comunicat a la seva militància a través d'una carta, on admet que haver entrat en fallida econòmica i, tal i com ha avançat l'ACN, en fase de liquidació els ha obligat a "posar punt i final a la trajectòria d'Unió com a partit polític".

Després de la decisió judicial, la direcció del partit ha decidit acatar-la i "exhaurir el seu mandat i el de tots els òrgans del partit". "Unió ha arribat al final del camí", assegura a la carta a la militància. Tot i això, Espadaler deixa clar que elm procés de liquidació "no afecta els grups municipals" i els regidors podran seguir utilitzant el seu nom i sigles fins que acabi el mandat als ajuntaments. Per acabar, Espadaler demana "perdó" per la gestió d'aquest procés i n'assumeix "la principal responsabilitat".

A més, esperona la militància a "continuar defensant els ideals" d'Unió i remarca la "necessitat de formular una proposta política" basada en la democràcia cristiana europea i el catalanisme.

La situació d'Unió Democràtica s'havia complicat des que va perdre els diputats al Parlament i al Congrés. A més, ja està en fase de liquidació des d´aquesta setmana i ha cessat la seva activitat.

El Jutjat Mercantil número 4 de Barcelona va decretar al setembre passat el concurs voluntari de creditors i va nomenar la consultora Deloitte com a administrador concursal. Aquest procés, però, ha acabat sense èxit, ja que s´ha conclòs que no és possible un pla de viabilitat, i s´ha decretat la liquidació del partit. D´aquesta manera, el jutge ha obert el procés de liquidació, fet que automàticament suposa el cessament de l´activitat i afrontar la dissolució.

És per això que Ramon Espadaler ha enviat aquest divendres a la tarda una carta a la militància que queda a Unió que suposa la seva darrera missiva i el final del partit. De fet, admet que "l'obertura del procés de liquidació posa punt i final a la nostra trajectòria com a partit polític". Conscient d'aquesta realitat, el Comitè de Govern d'Unió, la seva direcció, ha decidit aquest mateix divendres "exhaurir el seu mandat" i fer el mateix amb "la resta d'òrgans" de la formació.

La situació legal i judicial, però, "no afecta al funcionament dels grups municipals", assegura Espadaler, que afirma que podran "continuar exercint amb normalitat les seves responsabilitats fins al maig de 2019, mantenint el nom d'Unió". A més, els dona permís perquè creïn "grups municipals diferenciats" si ho consideren oportú, en cas que ara estiguin integrats en candidatures conjuntes amb altres partits.

La carta fa un repàs pels darrers anys de la formació i els canvis que ha patit. A més, Espadaler també afronta la vessant més humana de la dissolució i, després d'agrair el suport rebut a totes les responsabilitats que ha tingut i afirmar que ha estat "un honor" exercir-les, demana "perdó a tots els que consideren que la gestió d'aquest procés no s'ha fet amb la celeritat, la perícia o el tacte exigibles". "N'assumeixo la principal responsabilitat", afegeix.

Per acabar, Espadaler no perd l'esperança que algun altre partit amb la mateixa base que Unió acabi reeixint a Catalunya. "Us encoratjo, malgrat tot, a continuar defensant els ideals que en el seu dia ens van portar a militar-hi.

Cada dia que passa es fa més palesa la necessitat de formular una proposta política que, abraçant valors universals, s'homologui al que avui és la democràcia cristiana europea", afirma a la carta, tot afegint que hauria de ser un partit que defensi "la construcció d'un nou marc de relacions amb Espanya, des del catalanisme i des de la més estricta obediència catalana".