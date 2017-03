El temporal d'aigua i neu provoca la mort d'un home de 93 anys a l'Anoia

El temporal de pluja i neu de divendres i dissabte va causar una víctima mortal a les comarques centrals. Els Mossos d'Esquadra van trobar ahir al migdia el cos sense vida de Josep Claramunt, de 93 anys i veí de Santa Margarida de Montbui. L'home va desaparèixer divendres a la tarda. Després d'una intensa recerca, la policia catalana el va trobar a la riera que hi ha a les proximitats del polígon dels Plans d'Arau, a la Pobla de Claramunt. Els primers indicis apunten que l'home circulava a prop de la riera i, en intentar fer un canvi de sentit per la crescuda de la riera, el cotxe s'hauria encallat. Se sospita que va sortir del cotxe i l'aigua el va arrossegar.

La neu que va caure la nit de divendres a dissabte va deixar importants gruixos a les comarques centrals i va permtre exhibir estampes hivernals el primer cap de setmana de primavera. També va causar incidències en algunes car-reteres. A l'eix Transversal van circular durant tot el matí camions llevaneu. A la del Bruc amb Sant Salvador de Guardiola va ser necessari circular amb cadenes durant unes hores, i a Bagà el Servei Català de Trànsit va alertar que hi havia gel a la carretera. La C-59, al Moianès, va quedar tallada tres hores al matí per un camió que es va entravessar a la via.

A diferència de Berga, Manresa no es va arribar a emblanquinar, però sí que ho van fer les poblacions de la comarca, com Sallent, Navàs, Avinyó o Santa Maria d'Oló. També Cardona. A Calaf es va activar el pla de nevades poc abans de les 6 del matí. Es van arribar a acumular gruixos de 15 centímetres.

La mateixa situació es va viure a Solsona. L'Ajuntament va posar en marxa a primera hora del matí el pla d'emergència per nevades. Com en el cas de Calaf, es va prioritzar la neteja dels accessos als centres de salut.



Sense tren de la Renfe

A conseqüència del temporal la línia R4 de Renfe va estar tallada durant quatre hores, entre les 11 del matí i les 3 de la tarda, entre Terrassa i Manresa. Un turisme va caure per un esvoranc causat per les plugus al carrer Ferrocarril de Viladecavalls. Els ocupants del cotxe van hi quedar atrapats i van haver de ser rescatats pels bombers. Tots, però, van resultar il·lesos. La circulació de trens es va interrompre fins que es va comprobar que el forat no havia afectat l'estabilitat de la línia. Llavors van tornar a circular, encara que per una sola via, el que va provocar retards.

Fins ahir al migdia, els Bombers van rebre fins a 35 avisos només al Bages per incidències del temporal. A Calonge de Segarra, abans de les 6 del matí, un camió va sortir de l'eix Transversal i va caldre una grua de gran tonatge per retirar-lo.

Ahir al vespre Protecció Civil va donar per finalitzades les alertes per pluja i neu per la millora de les condicions meteorològiques i de les afectacions viàries derivades de les nevades.