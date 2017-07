Generalitat, Estat i Ajuntament de Barcelona commemoren el 25è aniversari dels Jocs

Generalitat, Estat i Ajuntament de Barcelona han commemorat aquest dimarts el 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992 en un acte al Palauet Albéniz on s'ha rendit homenatge als atletes que hi van participar, però també a l'exalcalde i principal impulsor de la cita, el socialista Pasqual Maragall. Han participat en aquesta commemoració l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el rei, Felip VI i també el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha aprofitat per apuntar que els jocs "ho van ser de tots" i van ser possibles "perquè la societat i les administracions van anar a la una". "I perquè el diàleg i les complicitats van permetre aconseguir l'objectiu sense retrets ni imposicions", ha afegit després que Felip VI tornés a reivindicar la unitat que es va exhibir durant la cita olímpica.