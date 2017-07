La Generalitat estudiarà si emprèn accions legals contra els atacants del Bus Turístic a Barcelona

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat encarregarà als seus serveis jurídics que valorin les mesures legals que es podrien emprendre contra els responsables de l'atac a un Bus Turístic dijous passat a Barcelona. El conseller Santi Vila ha piulat la seu compte Twitter sobre l'incident: «Intolerable! Encarrego serveis jurídics @empresacat que estudiïn mesures legals contra els responsables. Tolerància zero a la turismofòbia».

Empresa ha detallat que les mesures a estudiar podrien ser sumar-se a la denúncia interposada per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) «en defensa de l'interès legítim del Govern» o, en cas que s'obri causa al jutjat, estudiar personar-se com a acusació particular. Un grup de persones va aturar dijous un Bus Turístic que estava de servei a la zona del Camp Nou i van fer-hi pintades i punxar les rodes del vehicle.

L'acció ha estat reivindicada per l'organització independentista i de l'esquerra alternativa Arran, que volia denunciar l'actual model de turisme a la capital catalana, la qual considera que sotmet als veïns al que anomenen un 'barricidi'.