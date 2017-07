Una treballadora de banca detinguda per robar 1,2 milions a un client

Capturada una empleada de banca per estafar un client 1,2 milions d'euros. La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat alicantina d'Almoradí a una dona espanyola de 51 anys per un presumpte delicte continuat d'estafa bancària i un delicte continuat de falsedat documental. Aquesta estafa ascendeix a la quantitat aproximada d'1.500.000 dòlars, uns 1.282.650 euros al canvi. La detinguda portava un alt nivell de vida, poc d'acord amb les capacitats econòmiques d'una empleada de banca i tant ella com la seva parella gaudien d'exòtics i cars viatges per tot el món, dels quals presumien, sense cap inconvenient, a les xarxes socials, segons han informat des de la Comandància.

Un ciutadà rus de 80 anys va denunciar fa un mes davant la Guàrdia Civil d'Almoradí que sospitava que una treballadora de la seva entitat bancària li havia sostret un milió i mig de dòlars, moneda amb la qual ell habitualment realitzava les transaccions, al llarg dels 25 anys que havia estat client d'aquesta entitat. Aquesta denúncia va cridar l'atenció dels agents, tant per la quantitat de diners, com pels anys que deia que li havien estat estafant. L'Àrea d'Investigació d'Almoradí es va posar immediatament a buscar indicis per verificar la seva el que deia aquest octogenari era cert.

Va ser l'any 1992 quan aquest home va arribar a Rojals i va obrir un compte bancari. De seguida va entaular una relació de confiança amb la gestora comercial de la sucursal on la va obrir, amb la qual tenia un tracte personalitzat, cada vegada que l'atenien al banc. Confiat de la professionalitat d'aquesta persona, tot just solia demanar extractes del seu compte per consultar el seu saldo.

La seva sorpresa va venir quan, al juny d'enguany va demanar un extracte més detallat del seu compte, perquè volia passar diners a una altra entitat, i es va trobar que li faltava milió i mig de dòlars, moneda amb la qual ell manejava tots els seus comptes.

La Guàrdia Civil, en la seva exhaustiva investigació, va estudiar amb detall tots i cadascun dels moviments de targetes, retirades d'efectiu i traspassos. Casualment, la majoria de moviments coincidien quan el denunciant es trobava al seu país d'origen, Rússia. Aquests moviments, per tant, mai van ser autoritzats per ell.

Segons ha revelat la investigació, cada vegada que aquest ciutadà rus anava al seu país, el seu compte bancari li minvava una mica més, tot i que quan aquest tornava i sol·licitava un extracte bancari, tot era "normal", ja que la treballadora de l'entitat li aportava documents no oficials, i falsificats per ella, per fer-li creure que el seu compte tenia el saldo que ell esperava i amagar així les irregularitats.

Mentrestant, aquesta dona, aprofitant que tenia accés a les dades personals i bancàries del seu client, treia efectiu d'aquest compte i es lucrava dels diners aconseguits, d'aquesta manera il·lícita, vivint a cor què vols, a un ritme de vida molt per sobre de les seves possibilitats, amb totes les comoditats possibles, amb una bona casa, un bon cotxe i gaudint d'innombrables viatges arreu del món, dels que no dubtava a presumir en les xarxes socials.

Amb totes aquestes proves, la Guàrdia Civil d'Almoradí ha procedit a detenir aquesta espanyola de 51 anys per un presumpte delicte d'estafa bancària continuada i un delicte continuat de falsedat documental, pel que va estafar 1.500.000 dòlars (1.282.650 euros a l' canvi). Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb càrrecs.