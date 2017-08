Les cinc cales més secretes de la Costa Brava

Cala Culip (Cap de Creus)

És una de les platges més enigmàtiques del litoral català i durant molts anys va ser d'accés restringit. Un espai carregat d'història on s'hi han trobat nombrosos naufragis de vaixells fenicis, grecs i romans. Dalí es va inspirar amb aquesta cala per fer algunes de les seves obres, entre elles "El gran masturbador". És recomanable portar la càmera de fotos perquè el paisatge que ofereix i les roques amb formes d'animals no deixen indiferents a ningú.

Cala Culip al Cap de creus. Imatge d'arxiu.

Cala Tavallera (Port de la Selva)

No disposa de cap tipus de servei i està envoltada d'un paratge completament verge. Entre els colors grisencs i foscos de les roques que l'envolten, la qualitat de l'aigua és excel·lent. De difícil accés, es troba a més de dues hores caminant des del Port de la Selva, fet que la converteix en una de les platges més salvatges de Catalunya. Per les reconegudes dificultats d'accés, es tracta d'una cala molt poc freqüentada durant l'any. És una platja nudista, d'una bellesa única i sorprenent.



Cala Estreta (Palamós)

És considerada una de les cales més emblemàtiques de la Costa Brava a causa del seu valor paisatgístic, reconeguda, a més, com a espai d'interès natural. Durant l'estiu el seu accés està limitat a peu a través del camí de ronda. L'espai es troba a 45 minuts de la Platja del Castell on, allà sí, hi ha aparcament per vehicles de motor. No obstant això, la caminada val la pena i un cop allà només queda gaudir d'aquest paratge amb aigua cristal·lina, sorra gruixuda i un petit antic refugi de pescadors datat del segle s. XVI.

Cala Estreta a Palamós. Aniol Resclosa.

Cala Vallpresona (Santa Cristina d'Aro)

És un espai verge allunyat de qualsevol construcció humana. Només s'hi pot accedir a peu, a causa de la seva situació i la naturalesa dels camins, és recomanable anar-hi ben calçat. Tot i així, és altament recomenable. La platja és parcialment nudista i és ideal per a fer submarinisme. Poc freqüentada i d'aigües cristal·lines, és ideal per fugir de les grans aglomeracions d'estiu i poder gaudir de la tranquil·litat davant d'un paisatge mediterrani encantador.

Cala Vallpresona a Santa Cristina d'Aro. Panoramio.

Platja del Pi (Portbou)

La cala disposa d'unes aigües sorprenentment transparents. Està rodejada de roques i a la banda dreta disposa d'una petita illa a la qual s'hi pot accedir nedant. És l'última platja de l'extrem nord del litoral català i s'hi accedeix caminat des de la platja gran de Portbou, que es troba a tan sols 500 metres. La seva particularitat paisatgística i situació geogràfica fan que sigui habitual pels banyistes tenir la sensació de trobar-se molt a prop de la fi del món.

Platja del Pi a Portbou. En una imatge d'arxiu.