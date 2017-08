El ple de Berga aprova iniciar el procés pel traspàs de la gestió de l'hospital

El frenètic ritme de treball que ha viscut Berga aquesta setmana al voltant de l'hospstal comarcal Sant Bernabé desmenteix que ens trobem a la primera setmana d'agost, un mes considerat inhabil per a les administracions i el periode de vacances d'estiu per antonòmasia.

Tanmateix, aquest dijous, l'Ajuntament de Berga ha celebrat un ple de caràcter urgent i extraordinari per iniciar el procés que ha de culminar abans de l'1 de juliol del 2018 en el traspàs de la gestió del centre sanitari a la Generalitat per part de l'Ajuntament tal i com va anunciar aquest setmana el conseller de Salut Antoni Comín. Tal i com ja havia avançat aquest diari dimecres, el govern de la CUP vol accelerar-ne la tramitació i ha portat a l'aprovació del ple el protocol d'intencions, un document que estableix els criteris per a la creació d'una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut (CAT Salut) anomenada Salut Catalunya Central que sreà la que gestionarà l'hospital comarcal. Al ple hi han assistit membres del comitè d'empresa del centre que aquesta mateixa setmana han expressat el seu acord amb la mesura.

Com tot feia preveure, la proposta del govern berguedà s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups

L'alcaldessa Montse Venturós ha fet un repàs de la història de l'hospital a Berga. I ha llegit la petició que va fer el govern de la CUP el desembre del 2016 al departament de Salut i la petició que la Generalitat assumís la gestió del centre per garantir la universalista del servei ja qu el'Ajuntament no té competències de l'Ajuntament per assumir portar un centre sanitari i la importància de deslligar-lo de l'Ajuntament. A partir d'aquí es va iniciar els treballs que van tenir un punt culminant el 31 de juliol amb l'anunci del conseller Antoni Comín: garantir la presència del territori, mantenir la cartera de serveis i garantir que el servei sigui 100% públic. "Per primera vegada la Generalitat d'ençà de la recuperació de la democràcia es fa seva" una proposta com la que li va fer el govern berguedà ha declarat la batlessa. Ha destacat el manteniment del règim laboral dels treballadors i de la cartera de serveis. L'alcaldessa ha acabat la seva intervenció assegurant que "avui és un dia històric per garantir la sanitat pública. Ara toca mirar cap al futur" per construir la sanitat de la nova república catalana". El públic l'ha aplaudit.

El cap de files del principal grup de CDC Antoni Biarnés considera que el fet que la Generalitat assumeixi la gestió "donarà més estabilitat a l'hospital" si ve ha matissat que el centre "no estava en perill" ja que "s'hi s'ha arribat fins aquí és perquè la Generalitat s'havia compromés" amb el centre. El canvi de model de governança permetrà "una major agilitat en la gestió del dia a dia" i, en aquest sentit ha assegurat que "ja era hora que l'Ajuntamentes pogués treure de sobre aquesta càrrega" ja que fins ara ho gestiona l'ajuntament a través del patronat

Per la seva banda, la portaveu del grup d'ERC Ermínia Altarriba ha dit que l'anunci del conseller Antoni Comí d'aquest dilluns "és històric".

Ha recordat la creació de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública que el 2014 va recollir 10.400 signatures de persones que reclamaven que la Generalitat s'impliqués en la gestió del centre cosa que passarà ara. "El canvi de paradigma a la conselleria de Salut ha sigut clau" per assolir-ho ha exposat Altarriba.

La regidora del PSC Rosalia Monroy ha dit que "es tracta de molt bon notícies" que satisfan els treballadors i els íntegrants del patronat i ha felicitat a tothom qui ho ha fet possible.

Per la seva banda, el regidor Joan Torres, treballadors en excdència del centre sanitari berguedà, ha assegurat que "em sento especialment feliç" destacant que amb l'acord "se li dóna a la comarca allò que es seu" una atenció sanitària pública alhora que "allibera l'Ajuntamnet d'una anomalia jurídica històrica".