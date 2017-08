Cinc presons històriques que val la pena visitar

Camp de concentració d'Auschwitz - Polònia

Situat als territoris polonesos capturats pels nazis a la Segona Guerra Mundial, a uns 43 quilòmetres de Cracòvia, va ser el camp d'extermini més gran de la història del nacionalsocialisme. Aquí, sota la supervisió del cruel Heinrich Himmler, van ser empresonades aproximadament un milió tres-centes mil persones. En an morir un milió cent mil, moltes d'elles jueves. A la porta d'una de les entrades es podia llegir 'Arbeit macht frei' ( 'El Treball allibera'). Va ser obert el 1940 i alliberat cinc anys després per les tropes soviètiques. La Unesco el va declarar Patrimoni de la Humanitat el 1979.

La Torre de Londres - Anglaterra

S'anomena oficialment el Palau real i Fortalesa de Sa Majestat. Va ser construït per Guillem el Conqueridor en 1078, sent un símbol de l'opressió a Londres per part de la nova elit governant. Des d'almenys 1100, el castell va ser usat com a presó, encara que no era aquest el propòsit en un principi. El primer presoner que va creuar les portes va ser el bisbe Flambard, entre les seves parets van ser ajusticiades Ana Bolena o Maria Estuardo, encara que la seva història suma vuit segles d'execucions, tortures, i fins i tot assassinats. Tot i que l'edifici ha passat gairebé inalterat al llarg dels segles, avui la Torre de Londres només és una atracció turística.

Presó de Alcatraz- Califòrnia, Estats Units

Les casernes disciplinaries dels EUA a Alcatraz van ser adquirits pel Departament de Justícia dels Estats Units el 1933 i l'illa de San Francisco on es troba es va convertir en una presó de l'Agència Federal de Presons en 1934. Durant els 29 anys que va estar en ús per ella van passar cèlebres criminals com al Capone, Robert Franklin Stroud (el 'Home Ocell d'Alcatraz') o Alvin Karpis, que va passar més temps a la presó que qualsevol altre reclús. Era tan inexpugnable que va ser coneguda com 'La Roca'. Tot i així hi va haver 14 intents de fuga. Avui forma part del Parc Nacional Golden Gate.

Castell d'If - Marsella, França