Els treballs per poder reobrir el camí d'accés a Sant Benet començaran després de l'estiu

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert el procés per licitar les obres de reparació del camí d'accés a Sant Benet, que està tallat des del mes de març passat a causa d'una esllavissada. El consistori preveu que el mes de setembre es puguin adjudicar les obres perquè es puguin començar al principi d'octubre, tal com ha explicat l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. Tenint en compte que el projecte preveu que els treballs per reparar el talús esfondrat durin entre tres i quatre mesos, tot indica que el camí no es podrà reobrir del tot fins al principi de l'any vinent.

L'accés principal a Sant Benet de Bages, que al final de març es va veure afectat per una esllavissada, es manté tancat. La darrera Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Fruitós, celebrada a final de juliol, va aprovar el projecte i les empreses interessades en la realització de les obres per estabilitzar el talús poden presentar les seves propostes.

Un informe tècnic elaborat per l'equip de geòlegs contractats pel consistori va concloure, el mes d'abril passat, que els treballs per estabilitzar el talús tindran una durada d'entre tres i quatre mesos i comportaran una despesa de més de 650.000 euros. L'Ajuntament va estudiar altres propostes per tal de posar-hi solució com més aviat millor, però aquesta és la que es va considerar més viable i segura.

Els treballs preveuen posar una malla d'alta resistència i una bar-rera dinàmica a la part superior. La magnitud i l'elevat cost d'aquests treballs ha portat el consistori a demanar ajuts a la Generalitat per fer-hi front.

El camí d'accés a Sant Benet des de Sant Fruitós es va tallar fa quatre mesos i mig com a conseqüència de les esllavissades que hi havia hagut després d'unes pluges. El despreniment es va produir en el punt que hi ha just després del restaurant de l'Abadia del Pont Vell, que és el lloc on està tallat el vial asfaltat. A partir d'aquí, l'Ajuntament de Sant Fruitós va fer un primer sanejament de la zona afectada i va encarregar l'estudi geològic per determinar l'abast de l'actuació, que va detallar la inversió necessària i el període d'obres.

Des que el camí està tallat, l'accés a Sant Benet de Bages s'ha de fer per l'interior del municipi de Navarcles, tal com indica la se-nyalització que hi ha abans del trencall per accedir al monestir des de la carretera de Vic (N-141c). També hi ha indicacions a Torroella de Baix, a la rotonda d'entrada al municipi i al seu interior.