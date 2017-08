Aeri Olesa-Esparreguera: El futur incert d'un projecte fracassat

L´aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat va ser inaugurat el 14 d'octubre del 2005, en plena època de boom immobiliari, fins a l'arribada de la crisi, que va paralitzar la dinamització de l'economia i els plans de creixement que es preveien per a aquestes dues poblacions del Baix Llobregat Nord. El cost de la construcció d'aquesta infraestructura va ser de 4,5 milions d'euros sense IVA i la previsió era d'uns 250.000 usuaris anuals per rendibilitzar l'ús d'aquesta infraestructura, fet que mai es va arribar a produir.

En aquest context, es va decidir donar per tancat aquest servei que unia les dues viles per ser ineficient, molt costós per a les arques públiques i per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Anys més tard, la infraestructura ha continuat parada, sense perspectives de represa del servei i, per tant, sense cap benefici per al conjunt de la ciutadania.

Ara s'ha decidit reutilitzar els elements mòbils de l'aeri Esparreguera-Olesa per donar servei al telefèric de la vall de Núria, que necessitava una actualització i renovació en els mesos vinents atès que les cabines ja no complien els requisits i estàndards de qualitat de FGC, tal com es va anunciar en roda de premsa fa uns dies.



Més trens i més busos



Aquesta decisió ha anat acompanyada de l'anunci d'una millora de la freqüència de trens entre les 12 del matí i les 8 del vespre en els viatges amb inici o destí a Olesa de Montserrat, a més d'un reforç del pas de bus urbà entre Esparreguera i Olesa. Els diferents grups polítics d'ambdues poblacions han volgut valorar aquest desmantellament parcial, així com l'ús o les solucions que s'han adoptat per substituir aquest servei d'aeri.

A Esparreguera les opinions dels diversos grups polítics sobre la necessitat de construir aquest aeri en el seu moment són diverses. Per a Convergència i Unió i el PP, la valoració que es feia del valor i l'impacte potencial d'aquest telefèric pel conjunt de la població esparreguerina era valorat com a positiu i útil. Per a ICV, la idea també era positiva però estava mal planificada i executada.

Concretament, CIU va donar suport a la construcció de l'aeri atès que el projecte havia d'anar acompanyat d'un increment de freqüències de trens que convertissin la línia de FGC Llobregat-Anoia en un servei de ´metro´, amb un alt índex d'arribades i sortides de trens, fet que finalment no es va produir. Per altra banda, el PP d'Esparreguera ho veia com a eina útil per a la ciutadania ja que el transport públic a la zona era deficitari. Creuen, a més, que no es tornarà a posar en marxa mai més i, per tant, en demanen el desmantellament total.

La resta de grups tenen una opinió contrària i desfavorable del que va ser aquesta infraestructura en el seu moment per diversos motius, tot i que coincideixen en el fet que es va desenvolupar en una època de bonança econòmica on tot semblava indicar que les dues viles podien créixer molt en població en els pròxims anys i que la crisi va estroncar. Tot i això la valoren com a innecessària.

El grup municipal del PSC d'Esparreguera, ara en possessió de l'alcaldia, afirma que aquest projecte, a més d'innecessari, estava mal plantejat atès que estava situat lluny del centre del poble i, per tant, en dificultava l´accés a determinats col·lectius, però valoren positivament l'aprofitament de les cabines per al telefèric de Núria i la millora de les freqüències de bus urbà i tren. ERC i CUP d´Esparreguera coincideixen en denunciar el malbaratament de recursos públics que ha suposat aquest aeri, tant en la seva construcció com en la gestió diària que s'ha produït i que, com remarca la CUP, ha comportat unes despeses de manteniment de 100.000 euros anuals en el temps que ha estat tancat i sense servei.

Les iniciatives anunciades recentment pels alcaldes d'Olesa de Montserrat i d´Esparreguera i pel president de FGC, Enric Ticó, són valorades positivament, ja que representen millores per a la mobilitat dels ciutadans esparreguerins.



Mal regust per als olesans



A Olesa de Montserrat, per la seva banda, les opinions expressades sobre com va ser pensada en el seu moment aquesta actuació i el seu impacte per a la veïna Espar-reguera són negatives per la majoria de les formacions polítiques presents a l'Ajuntament olesà.

Tot i això, el Bloc Olesà, que ostenta l´alcaldia, valora de manera positiva l´acord que s´ha arribat amb FGC per la cessió d´equipaments sense cost i l´augment de la freqüència de trens, com va comentar l´alcaldessa Pilar Puimedon en la roda de premsa de presentació de l´acord de fa uns dies.

Per a CIU Olesa, la idea era positiva, sobretot per als veïns d'Esparreguera, però ara que es produirà el desmantellament parcial dels elements de l'aeri demanen que sigui definitiu per qüestions ambientals i paisatgístiques. A més, es mostren molestos per no haver estat informats prèviament d'aquest acord per part del departament de Territori i Sostenibilitat ni per l'equip de govern local d'Olesa. Aquesta crítica de falta d'informació sobre l'acord amb FGC és compartida també pels grups Movem Olesa, PSC i ERC, que creuen que aquesta incitativa era prou important com per estar-ne informats prèviament.

El grup del PSC a Olesa va ser contrari a la construcció de l'aeri en el seu moment i apostava per la solució que finalment s'ha produït: l'augment de la freqüència de bus urbà entre les dues poblacions. A més, coincideix amb el grup convergent en la necessitat de desmantellar totalment el telefèric per motius ambientals i paisatgístics, ja que creuen que no es tornarà a reobrir.

Per a ERC Olesa, la inversió en aquest equipament ja no es va veure clara des d'un principi i es va anar demostrant amb el temps que no tenia sentit ni utilitat real per a la ciutadania. La solució adoptada ara d'incrementar el pas de bus urbà i trens creuen que hauria d'haver estat la inicial i no s'haguessin malbaratat recursos públics.

Movem Olesa valora positivament els nous usos que es faran de les parts mòbils de l'aeri, que aniran a millorar el telefèric de Núria, així com l'increment de servei tant de bus com de trens, que ajudaran als olesans a connectar més i millor amb Barcelona, Manresa i la resta de poblacions de la línia Llobregat-Anoia, així com la cessió d'equipaments, tot i estar a l'espera de saber quina és la proposta de l'equip de govern local per saber quin serà l'ús d'aquest equipament i el cost de la seva adequació als nous usos.

Els diferents grups de l'oposició a Olesa han manifestat la voluntat d'estar informats dels detalls de l'acord amb FGC i quines idees té l'equip de govern per a l'aprofitament dels equipaments cedits ara que l'aeri serà desmantellat parcialment.

Per últim, cal destacar la demanda de tots els grups polítics d'ambdós pobles per una millora ràpida del servei que Monbus ofereix als ciutadans de les dues poblacions i que genera reiterades queixes per part dels usuaris d'aquest servei per falta de mitjans, de puntualitat i per les condicions en què algunes vegades han de viatjar els usuaris d'aquest servei de bus tan demandat i necessari. En aquest sentit, tots els grups demanen solucions i sancions, si s'escau, per pal·liar i revertir aquesta situació de mal funcionament del servei de bus d´ambdues localitats.