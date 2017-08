El pla de xoc arriba a la plaça del Mil·lenari i als Comtals i Sant Pau

El pla de xoc de millora de l'Espai Públic 2017 arribarà aquesta setmana a la plaça del Mil·lenari i als accessos als barris dels Comtals i de Sant Pau.

Avui dilluns es faran treballs de pavimentació a la plaça del Mil·lenari, on es tallarà el trànsit de vehicles en el tram de la plaça entre l'accés des de Passeig del Riu i el carrer de Francesc Moragas. Es mantindrà l'accés a plaça per als vehicles provinents dels carrers de Francesc Moragas i de la carretera de Sant Joan. La línia 8 direcció Renfe) del servei Bus Manresa es desviarà pel carrer del Dos de Maig, la carretera de Cardona, el carrer de Francesc Moragas, la plaça del Mil·lenari i el Passeig del Riu, on recuperarà l'itinerari habitual. S'anu·laran les parades Dos de Maig i Policia Local.

També avui, es pavimentarà l'accés al barri dels Comtals. Per aquest motiu, es tallarà el trànsit de vehicles de l'accés al barri des de la C-55 (direcció Barcelona). Dimarts es faran els treballs a l'accés al barri de Sant Pau. Es tallarà el trànsit de vehicles de l'accés sud al barri entre la rotonda de la C-55 i el car-rer Llobregat. La línia 5 del servei Bus Manresa realitzarà un canvi de sentit a Sant Pau un cop realitzi la parada dins el barri per tal d'accedir de nou a la C-55 en direcció Fàbriques, on recuperarà el recor-regut habitual.

Dimecres es faran els treballs de senyalització horitzontal de les actuacions dels dos dies anteriors.