El supervivent d'Alcanar confirma que la Sagrada Família era un dels objectius

Els terroristes volien atemptar a Barcelona contra monuments i esglésies, com per exemple la Sagrada Família. Així ho va relatar dimarts davant del jutge de l'Audiència Nacional Mohamed Houli Chemlal, l'únic supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar. Houli és l'únic que ha explicat davant del jutge Fernando Andreu quins eren els plans de la cèl·lula terrorista i ha reconegut que feia dos mesos que treballaven en els atemptats i que havien comprat material per fabricar els explosius des de la casa d'Alcanar. Segons fonts jurídiques, l'objectiu dels terroristes eren, doncs, els monuments de la ciutat comtal i també esglésies. Houli va posar com a exemple la Sagrada Família.

L'explosió de la nit del 16 d'agost, on van morir l'imam de Ripoll i un altre dels terroristes, Youssef Aalla, va fer que el grup canviés de plans. Va ser llavors quan van optar per fer atropellaments massius amb la furgoneta a Barcelona i també amb un cotxe a Cambrils. En total, han mort 15 persones.

Després de declarar davant del jutge, Houli ha ingressat a la presó d'Alcalà Meco. Andreu li atribueix els delictes d'integració a organització terrorista, assassinat i lesions de caràcter terrorista, dipòsit d'explosius i estralls. També ha ingressat a la presó Driss Oukabir, de 28 anys, que va llogar la furgoneta que va atropellar i matar 13 persones a La Rambla (i que conduïa Younes Abouyaaqoub).

En canvi, ha sortit en llibertat provisional -i ja és a Ripoll- Mohamed Aalla, de 27 anys. Segons el jutge, tot i que el cotxe usat pels terroristes a Cambrils va al seu nom, considera que ha quedat acreditat que el veritable propietari era el seu germà Youssef, mort a l'explosió d'Alcanar. Un altre germà de Mohamed, en Said, va morir a l'atac de Cambrils abatut pels Mossos d'Esquadra.

El jutge ha prorrogat 72 hores la detenció del quart detingut, Salh El Karib, propietari d'un locutori a Ripoll i que hauria comprat bitllets per anar al Marroc per a Driss Oukabir i també per a l'imam. El jutge vol esperar que finalitzin les diligències que estan en marxa abans de prendre una decisió.

Tots ells van apuntar que l'imam era l'instigador dels fets i el van assenyalar com a responsable. Tanmateix, durant la seva declaració, Mohamed Houli va demanar perdó i es va mostrar penedit.