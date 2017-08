La Generalitat tindrà resolt a final d'any el projecte de millora de l'accés a Cabrianes

La Generalitat preveu tenir enllestit abans d'acabar l'any el projecte defnitiu de millora del pont d'accés al nucli de Cabrianes, en què està treballant des de l'estiu passat. Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat no han volgut avançar, encara, si s'optarà per fer un pont totalment nou o si s'ampliarà l'actual amb una plataforma més gran, en espera de completar alguns estudis, com ara els de caràcter geotècnic, que és previst que comencin al llarg dels propers dies.

La millora de l'accés a Cabrianes des de l'eix del Llobregat per la B-430 ha estat històricament reivindicada pels veïns d'aquest nucli i de Sallent, sobretot des que el trànsit en aquest vial s'ha incrementat per l'activitat creixent al polígon i des que es va obrir l'enllaç de Cabrianes amb l'eix Transversal. I és que la B-430 és una via convencional amb un carril per cada sentit de la circulació excepte el tram del pont, que és antic i només en té un, i no permet el pas de dos vehicles al mateix temps.

En concret, el pont fa 73 metres de longitud i 6 d'amplada, 2 dels quals són de vorera per als vianants, de manera que només en queden 4 per al pas de vehicles. Quan n'hi ha dos que coincidexen, la solució passa per donar pas alternatiu mitjançant la senyalització vertical, que prioritza el pas dels vehicles en direcció a Artés. Això, tot sovint, comporta aturades, i fins i tot hi ha casos de vehicles que han de recular perquè no s'ha respectat el pas alternatiu i han acabat coincidint al mig del pont.



Prospeccions imminents

La Generalitat va posar fil a l'agulla a aquesta problemàtica l'estiu passat amb la licitació de la redacció del projecte en el qual encara s'està treballant i que es preveu tenir a punt a final d'any. Abans, però, s'han de fer prospeccions al terreny, de manera que «en els propers dies podria haver-hi maquinària treballant-hi» per completar els estudis geotècnics pendents, segons han apuntat fonts del departament.

De bon començament, la Generalitat va plantejar l'opció de construir un pont nou o reforçar i ampliar l'actual, i la situació és prou complexa perquè després d'un any encara no hagi fet un pronunciament oficial sobre quina de les dues alternatives és més viable.

En el seu dia, la Generalitat va apuntar que fer un pont nou tindria una inversió estimada d'1,9 milions d'euros. Es tractaria de construir un viaducte de dos carils d'un mínim de 3,5 metres d'amplada cadascun, vorals i voreres, i de millorar el traçat de la B-430 i definir els enllaços del traçat actual amb el nou pont. Per altra banda, rehabilitar l'actual implicaria una actuació integral en l'estructura, però sempre mantenint la que ja hi ha ara, que es reforçaria i s'ampliaria per permetre el pas de dos vehicles alhora, i també de vianants.

Entre altres coses, la determinació consistiria a valorar el cost i les dificultats de l'obra en totes dues alternatives, tenint en compte el terreny i la capacitat de resistència de l'estructura actual en cas que s'optés per l'ampliació.



Del semàfor a les baranes

Acabada la guerra civil, el pont d'accés a Cabrianes es va reconstruir amb una vorera per als vianants, però ja era estret i els vehicles la trepitjaven quan n'hi havia dos que hi passaven alhora. Més tard es va decidir donar pas alternatiu que es regulava amb un semàfor, però va ser objecte de nombroses bretolades i sabotatges fins que es va treure i es va optar per indicar la preferència de pas mitjançant senyalització vertical. Les voreres de la calçada es van protegir amb unes baranes, que ara impedeixen trepitjar-les.