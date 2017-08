Més de 10.000 persones clamen per la pau i contra el terrorisme a Cambrils

Tots som Cambrils. Sota aquest lema, més de 10.000 persones s´han manifestat aquest divendres al vespre a la ciutat per homenatjar les víctimes dels atemptats i com a mostra de rebuig al terrorisme. Una riuada de persones ha convertit el passeig de les Palmeres en un clam per la pau i la llibertat. La marxa ha finalitzat al davant del Club Nàutic, just al punt on la matinada de divendres passat es va produir l´atemptat.

Durant tot l´acte s´han viscut moments molt emotius, amb aplaudiments als cossos policials i serveis d´emergències, que han encapçalat la manifestació. Els crits de ´Tots som Cambrils´ i ´No tinc por!´ també han ressonat pel passeig marítim. En un segon lloc de la manifestació s´han situat els representants institucionals. Entre d´altres, hi ha assistit el vicepresident de Govern, Oriol Junqueras, els consellers Mundó, Serret i Vila; la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; l´alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Al final del recorregut s´han realitzat ofrenes de flors al lloc dels atemptats.