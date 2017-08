La policia espanyola va punxar el telèfon de l'imam de Ripoll el 2005 per investigar vincles amb dos grups terroristes

La policia espanyola va punxar el telèfon d'Abdelbaki es Satty, l'imam de Ripoll considerat el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'any 2005. La policia l'investigava per la seva presumpta vinculació a dues organitzacions terroristes integrades a la xarxa d'Al Qaida, Ansal Al Islam i el Grup Islàmic Combatent Marroquí, a les que podria estar donant "suport logístic". El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Grande-Marlaska va ser l'encarregat d'autoritzar la petició de la Comissaria General d'Informació de la policia espanyola, tal i com es recull en una resolució del 19 d'octubre de 2005, que publica 'ABC'. En la resolució, el jutge raonava la "proporcionalitat, necessitat i idoneïtat en l'observació del telèfon utilitzat per Abdelbaki es Satty per la gravetat dels fets que se li podrien imputar, i per les sospites fundades per la seva vinculació al Grup Terrorista Ansar Al Islam".

El diari 'ABC' posa al descobert una nova informació que la policia i els estaments judicials tenien sobre l'imam de Ripoll, considerat l'instigador i cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils que han acabat amb la vida de 15 persones.

La policia espanyola va seguir la pista a Abdelbaki es Satty l'any 2005, quan la Comissaria General d'Informació va demanar al jutge autorització per poder-li punxar el telèfon. La policia espanyola volia investigar-lo perquè creia que mantenia vinculació amb grups terroristes integrats a Al Qaida. Concretament, es tracta d'Ansal Al Islam i el Grup Islàmic Combatent Marroquí.

Investigat per donar suport logístic als terroristes

El jutge Fernando Grande-Marlaska va autoritzar la petició de la policia en una resolució judicial del 19 d'octubre de 2005. Segons la informació publicada per aquest diari, el magistrat subratllava que Abdelbaki es Satty mantenia "nombrosos contactes" amb grups terroristes vinculats a Al Qaida.

El jutge no descartava que pogués "actuar com a intermediari a l'hora de donar suport logístic per les xarxes terroristes" perquè mantenia "contactes amb individus àrabs" que es dedicaven a la "falsificació de documentació amb l'objectiu de donar sortida a la cobertura d''elements' terroristes, per territori espanyol i europeu".

Es Satty també va estar empresonat quatre anys (del 2010-2014) a la presó de Castelló per traficar amb haixix.