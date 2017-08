Puigdemont: "Ja tenim més de 6.000 urnes"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres al rotatiu britànic 'Financial Times' que el Govern ja té les urnes pel referèndum de l'1 d'octubre. "Ja tenim més de 6.000 urnes. No veig com l'Estat pot aturar-ho", ha afirmat Puigdemont en una entrevista amb el diari. Puigdemont també ha indicat al 'Financial Times' que encara que el tanquessin a la presó el referèndum es farà.

"No vull anar a la presó però no hi ha res que em puguin fer a mi, que faci aturar aquest referèndum", ha advertit. Després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Puigdemont ha confirmat a l'FT que l'1-O es farà perquè "retornar a la normalitat és derrotar els terroristes".

A l'entrevista, el nou corresponsal del 'Financial Times' a l'Estat, Michael Stothard, assegura que per Puigdemont "abandonar el referèndum planificat per l'1 d'octubre pels atemptats terroristes seria com deixar guanyar als terroristes".

Puigdemont també ha defensat que la millor cooperació entre Catalunya i Espanya s'assolirà amb la independència. "No volem donar l'esquena a Espanya", ha dit Puigdemont al rotatiu. "Al contrari. Estem convençuts que una relació entre iguals millorarà les nostres relacions", ha afegit.

"Demostrem cada dia que estem preparats per actuar com un estat independent. No només en moments excepcionals", ha remarcat el president de la Generalitat.