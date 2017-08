El castell de focs de Manresa aplega una multitud i incorpora tocs locals

Amb la multitud habitual congregada al voltant de l'estany de l'Agulla, el castell de focs de Manresa va incorporar ahir al vespre uns tocs locals que van voler subratllar la identitat manresana de la festa major. Un cor vermell de pirotècnia que es va veure durant uns minuts, i que es referia al lema Manresa cor de Catalunya amb què l'Ajuntament pretén jugar fort per la imatge de la ciutat, i dos tocs com el tema de Gossos "La llum que portes dins" i la música del ball de l'Àliga, en el 25è aniversari de la imatge. Tot plegat per introduir manresanisme en l'esdeveniment més massiu del calendari festiu de la ciutat, al qual s'ha calculat que assisteixen més de trenta mil persones, i ahir no va ser una excepció.

Ben aviat, galeria de fotos i més informació.